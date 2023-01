Dune: Spice Wars suma cantidad de contenido extra con la expansión “Line in the Sand”

‘Dune: Spice Wars’, el título de estrategia en tiempo real 4X creado por Shiro Games y publicado por Funcom, continúa creciendo con su gran actualización de contenido “Line in the Sand”. Desde que comenzó su acceso anticipado, Shiro Games ha ido introduciendo una enorme cantidad de contenido, incluyendo el modo multijugador, una nueva facción, unidades voladoras, nuevos edificios y mucho más.

El título propone un formato RTS con mecánicas 4X que nos pone al mando de una de las facciones presentes en las tierras desérticas del planeta Arrakis. La intriga, la diplomacia y la fuerza militar son las herramientas a disposición del jugador para terminar con sus oponentes alzarse como único dueño de la sustancia más importante de todo el universo.

La actualización añade y mejora contenidos de todo tipo, incluyendo muchas de las peticiones formuladas por la comunidad. Ahora, los jugadores podrán analizar y alardear de sus resultados en combate, gracias a la llegada de una de las características más solicitadas: un panel que refleja las estadísticas y rendimiento del jugador al final de la partida. Las unidades militares también se han mejorado y la IA ha recibido cambios significativos.

