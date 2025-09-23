Avatar: Frontiers of Pandora se expande con 'Desde las Cenizas', "una historia más oscura y personal"

Los amantes del universo de Avatar están de enhorabuena. Hoy, Ubisoft ha anunciado “Desde las Cenizas”, una expansión de acción-aventura del videojuego Avatar: Frontiers of Pandora que analizamos aquí hace dos años. La expansión estará disponible el 19 de diciembre en Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, así como en PC a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam. Esta aventura invita a los jugadores a volver a una zona de la Frontera Occidental que abarca el Bosque de Kinglor y una región completamente nueva, en una emocionante historia de venganza y supervivencia. La expansión se lanzará el mismo día en que se estrena Avatar: Fuego y Ceniza en cines, haciendo crecer el viaje por este universo para todos los fans de la saga.

Desarrollada por Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft, en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney, “Desde las Cenizas” permitirá a los jugadores embarcarse en el viaje de So’lek, un guerrero na’vi del clan Trr’ong curtido en mil batallas. Emboscado y dado por muerto por la RDA y sus nuevos aliados (el despiadado Clan de la Ceniza), So’lek despierta en un mundo en llamas que ha separado a su familia Sarentu. Cegado por el dolor y la venganza, se pondrá en marcha para reunirse con sus seres queridos y protegerlos.

“Con ‘Desde las Cenizas’ queríamos llevar al límite lo que los jugadores pueden experimentar en Pandora”, ha afirmado Omar Bouali, Creative Director de Massive Entertainment. “Esta expansión ofrece una historia más oscura y personal, y una inmersión mejorada en el juego tanto en primera como en tercera persona, con nuevas mecánicas de combate muy intensas que suben la apuesta táctica y emocional. Queríamos ofrecer a los fans una nueva perspectiva de la Frontera Occidental, con una narrativa más compleja y una jugabilidad más visceral”.

“Nuestra colaboración con Massive Entertainment nos ha permitido ampliar este universo y recorrer nuevos caminos en Avatar: Frontiers of Pandora”, ha afirmado Joshua Izzo, Executive Vice-President of Franchise Development en Lightstorm Entertainment. “Esta nueva expansión, ‘Desde las Cenizas’, se lanzará el mismo día en que se estrene en cines Avatar: Fuego y Ceniza, una película que explora los rincones más oscuros de Pandora y presenta al formidable Clan de la Ceniza; nos emociona en la misma medida que los fans de Avatar disfruten de historias nunca antes contadas en aventuras interactivas nuevas”.

“Estamos deseando que los fans experimenten este nuevo capítulo de Avatar: Frontiers of Pandora, ha comentado Luigi Priore, VP, GM, Disney & Pixar Games. “Desde las cenizas” continúa la historia del guerrero So’lek de la resistencia Na’vi, y demuestra cómo Disney & Pixar Games colabora con nuestros socios para crear historias completamente originales basadas en los mundos que aman".

Ediciones y precio

Los jugadores que ya tengan el juego base podrán comprar por separado “Desde las Cenizas”, la expansión de Avatar: Frontiers of Pandora, que también estará disponible como parte de la nueva edición “Desde las Cenizas”, que incluye el juego base y esta expansión, además del contenido de bonificación “Montañas Flotantes” (con tres nuevos patrones de color para tu ikran inspirados en el Valle de Mo’ara de la atracción Pandora – The World of Avatar). La expansión costar 25 euros y junto al juego base, 40. El contenido de bonificación “Montañas Flotantes” estará disponible para quienes reserven la expansión o compren la edición “Desde las Cenizas”.

El juego base de Avatar: Frontiers of Pandora ya está disponible en Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, así como en PC a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam. El 5 de diciembre se lanzará una actualización para el título que incluye dos de las funciones más pedidas por la comunidad: el modo Nueva Partida+, y la muy esperada vista en tercera persona en el juego principal.

De él decíamos en nuestro análisis que "con el paso de las horas, el juego va construyendo su propio camino y, tras algo más de 30 y ver bailar las letras de los créditos, la sensación es que ha terminado consiguiéndolo. No es arriesgado afirmar que es el mejor título de mundo abierto que Ubisoft ha creado en esta última década gracias a la experiencia adquirida con sagas como Assassins Creed y FarCry, y con el potente envoltorio que tiene la saga cinematográfica de James Cameron".