Hace cuatro años, Alejandra Flores ni siquiera había corrido una maratón. Solo soñaba con estar un día en la línea de meta del kilómetro 40 de Sevilla. Hoy, con 22 años, esa ilusión se convirtió en realidad: nueva mejor marca personal (2:46:29), mejor marca sevillana y tercera española. Su preparación fue intensa, con siete días de entrenamiento y disciplina férrea, mientras compaginaba Medicina en la Universidad de Sevilla. Para Alejandra, compartir su historia en redes inspira a otros: “Si tú puedes, yo puedo”. Una semana después, Sevilla celebra a su nueva heroína del asfalto.