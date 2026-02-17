INVESTIGACIÓN
Imágenes muestran el paso de trenes de alta velocidad por la vía restaurada tras el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) y a operarios trabajando

Incertidumbre entre los pasajeros en Santa Justa en el reinicio de los AVE: "Espero que esta vez pueda llegar a Madrid"

m.h.
M. H.

Córdoba, 17 de febrero 2026 - 17:53

La alta velocidad circula por el tramo restaurado de Adamuz. Así lo reflejan imágenes del paso de varios trenes por la vía que ha sido restaurada tras el trágico accidente de Adamuz, en las que también se observa a operarios trabajando en la vía. El paso de varios trenes por el tramo restaurado sitúa el foco en el estado de la vía tras la restauración. A la vez, la presencia de operarios trabajando en la vía añade un segundo plano que acompaña al primero: el trabajo sobre el terreno mientras se registran las circulaciones

