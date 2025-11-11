Antonio Tejado estaba citado este martes 11 de noviembre a las 10.15 horas en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla para la notificación del auto de apertura de juicio oral emitido el 31 de octubre. La diligencia se enmarca en la causa por el asalto al chalé de María del Monte y su pareja en 2023, con peticiones de 30 años de prisión por parte de la Fiscalía y 28 años de cárcel de la representación de la artista.

Se trata de un trámite breve, de apenas unos minutos, para formalizar la notificación. La asistencia personal de Tejado es necesaria, y junto a él están citados los otros diez investigados a lo largo de la mañana.

El juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, detalla en el auto del 31 de octubre que las partes ya presentaron sus escritos de acusación. En particular, el de la Fiscalía solicita 30 años de prisión para Antonio Tejado, al que considera “autor intelectual” del robo en la casa de Gines la madrugada del 25 de agosto de 2023. La representación de María del Monte pide 28 años.