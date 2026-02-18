Entrenamiento Sevilla FC 18 de febrero de 2026
El conjunto hispalense afronta el duelo en Getafe con seis bajas por el momento
La condición que podría bajar la oferta de Sergio Ramos por el Sevilla FC
El Sevilla Fútbol Club no puede permitirse perder más puntos, afrontando este fin de semana una prueba de fuego en el Coliseum ante el Getafe. Matías Almeyda, que conocerá este miércoles cuántos partidos se perderá tras su expulsión frente al Deportivo Alavés. Se perderán el encuentro en Madrid los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Oso y Rubén Vargas, además de los sancionados Juanlu Sánchez y Joan Jordán.