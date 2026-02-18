El Sevilla Fútbol Club no puede permitirse perder más puntos, afrontando este fin de semana una prueba de fuego en el Coliseum ante el Getafe. Matías Almeyda, que conocerá este miércoles cuántos partidos se perderá tras su expulsión frente al Deportivo Alavés. Se perderán el encuentro en Madrid los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Oso y Rubén Vargas, además de los sancionados Juanlu Sánchez y Joan Jordán.