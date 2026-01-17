Una de las citas que ya se ha convertido en tradición en la capilla de la Divina Pastora de Santa Marina. Cada 17 de enero, en la calle Amparo, numerosos sevillanos acuden con su mascota a recibir la bendición por el día de su patrón, San Antonio Abad, conocido popularmente como San Antón para diferenciarlo del de Padua, cuya memoria se conmemora con los calores de junio. Perros, gatos, pájaros y otras especies más exóticas se dan cita en este pequeño templo, donde después de la celebración de la misa son rociados con agua bendita, como seres creados por Dios que son.

En esta capilla, desde hace años, está permitida la asistencia a la misa dominical (a las 20:00) con los animales de compañía. "Un templo abierto a las mascotas", señalan en la hermandad. Es una manera que tiene la primitiva corporación pastoreña de dar cabida en los actos religiosos a los animales y también de incentivar la asistencia de los fieles a la eucaristía, pues a muchos les cuesta dejarlos solos en sus casas.

Un templo que cada 17 de enero se queda pequeño para este acto tan entrañable que también se celebra en otros puntos de la ciudad. No es de extrañar esta alta asistencia si se atiende a las estadísticas más recientes, que reflejan que el número de mascotas registradas supera al de nacimientos de niños. Signo inequívoco de los nuevos tiempos.