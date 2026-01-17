Arranca 'Círculo de Pasión' en el Mercantil con la exposición del centenario de San Esteban

«Círculo de Pasión» abre sus puertas este fin de semana con la Hermandad de San Esteban, para comenzar la XX Edición de un ciclo de exposiciones que se extenderá hasta el mes de marzo. La exposición estará abierta de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. hasta el día 8 de febrero. Tras la gran afluencia de visitantes recibidos durante la pasada edición, este 2026 la institución sevillana espera seguir suscitando el mismo interés en el público mostrando el patrimonio material y devocional de nuestras Hermandades a través de muestras dedicadas, no sólo a corporaciones religiosas, sino también a artistas plásticos.

La exposición titulada “Ultra Qvid Faciam Tibi Post Haec Fili Mi” (¿Qué más puedo hacer por vosotros?), recorre el origen y la historia de la Hermandad de San Esteban, marcada por la profunda devoción a Jesús de la Salud y Buen Viaje y a María Santísima Madre de los Desamparados. A través de una cuidada selección de patrimonio procesional: pasos, enseres y hábitos nazarenos, se muestra la evolución artística, devocional e histórica de la corporación a lo largo de sus cien años, poniendo en valor su identidad y su presencia en el Martes Santo sevillano.

Detalle del frontal del paso de misterio / CMI Sevilla

El recorrido de la muestra se inicia en el origen y fundación de la Hermandad, profundamente marcada por la devoción a su Sagrado Titular, conocido popularmente como el Señor de la Ventana. En la primera sala se ofrece una aproximación a los elementos más significativos y reconocibles del patrimonio procesional de la Hermandad de San Esteban.

El recorrido comienza ante elementos del paso de misterio del Señor de la Salud y Buen Viaje, pieza de especial valor histórico por su procedencia original de la Hermandad del Cachorro, nunca antes expuesto de esta forma. Junto a él, se presentan las figuras que integran la escena de la Burla, realizadas por el escultor Antonio Castillo Lastrucci, cuya obra constituye uno de los referentes esenciales de la imaginería procesional sevillana del siglo XX.

En este mismo ámbito expositivo, se muestran diversos componentes del paso de palio de María Santísima Madre de los Desamparados. Entre ellos destacan el actual palio de malla, ejecutado por Esperanza Elena Caro, así como las distintas glorias que, a lo largo del tiempo, han presidido el techo de la composición. Estos elementos permiten apreciar la evolución material, artística y devocional asociada a la iconografía mariana dentro de la Hermandad.

La siguiente zona expositiva, muestra una selección representativa del patrimonio artístico de San Esteban, centrada en los enseres más característicos que acompañan a la Hermandad en la calle. Se exhiben los dos tipos de hábito nazareno utilizados históricamente en la estación de penitencia: por un lado, la indumentaria primigenia, túnica crema y capirote y capa con tono azul celeste, que se mantiene vigente en la actualidad; y, por otro, la túnica azul de cola, adoptada durante los años de la posguerra debido a las dificultades económicas de la época. Esta última pervive hoy simbólicamente en los manigueteros que acompañan a los pasos cada Martes Santo.

Dentro de la muestra, destacan el paso de Cristo, las figuras secundarias de Castillo Lastrucci o la antigua Gloria de la Virgen del Rocío, como algunos de los elementos que gozan de mayor valor patrimonial, artístico y simbólico, tanto para la corporación sevillana, como para los amantes de la imaginería y la artesanía de carácter cofrade.

Actividades complementarias

Jueves 29 de enero (20:30 h.) Concierto a cargo de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. En el patio.

Miércoles 4 de febrero (20:30 h.) Conferencia: "El Misterio de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje. Aspectos históricos y evangélicos". Ponente: Juan Antonio Martos Núñez. En el salón de actos.

Jueves 5 de febrero (20:30 h.) Concierto a cargo de la Banda de Música “Las Cigarreras”. En el patio.

Domingo 8 de febrero (12:30 h.) Concierto de clausura a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores “Esencia”. En el patio.

Autoridades y declaraciones

Al acto inaugural asistieron, además de una nutrida representación de la Junta Directiva del Círculo Mercantil el hermano mayor de San Esteban, Luis Tovaruela, y el comisario de la exposición, Manuel Román, entre otras personalidades: el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo; la delegada de patrimonio y Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro Rivas; el delegado de Defensa en Andalucía, Ignacio Rosales de Salamanca; el director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, Rafael Saiz Quevedo; el comandante naval de Sevilla, José Daniel González-Aller Lacalle; el coronel jefe del ACAR de Tablada, Luis A. Parallé Lorente; el director del Banco de España en Sevilla, Fernando de Arteaga Larrú; el presidente del Consejo General de HH y CC de Sevilla, Francisco Vélez Luna; la directora de Casco Antiguo, Carmen Cruzado; el director general de Proyección Institucional de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel García Muñoz; el director del Corte Inglés, Francisco Mendoza; hermanos mayores de Sevilla y de la provincia.

Fotografía de familia tras el acto de inauguración

“En el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla comenzamos a teñirnos de Cuaresma, a vivir con intensidad la Semana Santa que se avecina, este año, en fechas muy tempranas. Somos una parte de esta ciudad y, por tanto, hemos de interactuar con la misma, con sus fiestas y sus tradiciones, también con sus inquietudes y las de los sevillanos”, la vicepresidenta 1ª del Círculo Mercantil, Lola Chaves Vicente, abrió el acto inaugural agradeciendo a todas las autoridades presentes, muy numerosas, su asistencia. “Cumplimos con este ciclo “Círculo de Pasión” las veinte ediciones. Desde el año 2006 y hasta este momento en el que estamos, por este patio y en estos salones han pasado un total de 164 exposiciones temáticas sobre la Semana Santa de Sevilla, con la para nada despreciable cifra de más de un millón de personas asistentes”, apostilló en su bienvenida.

A continuación, tomó la palabra Luis Tovaruela, Hermano Mayor de la corporación, quien centró su intervención en agradecer al Círculo Mercantil por acoger esta muestra. Manuel Román, comisario de la exposición, hizo un breve recorrido a través de cada una de las secciones en las que se divide la muestra, con el fin de explicar a los asistentes al evento el hilo conductor que la compone. Francisco Vélez, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, intervino poniendo en valor el papel de Círculo de Pasión en la Cuaresma sevillana.

Cerró el turno de intervenciones Manuel Alés del Pueyo, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, quien definió la muestra como “una oportunidad de homenajear a las personas que hace 100 años escribieron con letras de oro el origen de esta hermandad".