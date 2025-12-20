Sevilla se adentra en el universo de Fantasia con la llegada de La historia interminable, el musical a FIBES, del 19 de diciembre al 4 de enero. Tras su éxito en Madrid, Zaragoza y Barcelona, la superproducción de beon. Worldwide desembarca en la capital andaluza con un espectáculo de gran formato que combina música original, una cuidada escenografía y el uso de animatrónicos de gran realismo. Inspirado en la novela de Michael Ende, el montaje propone un viaje emocionante que reivindica la imaginación, la valentía y la importancia de no dejar de creer.