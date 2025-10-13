El Día de la Hispanidad de 2025 se recordará ya siempre como un día histórico en El Palmar de Troya. A unos metros de la antigua pedanía utrerana, en la cima de una loma sobre campos de olivares y algodón, la catedral de la Iglesia Palmariana abrió este domingo sus puertas a cualquier persona, más allá de su masa de fieles, que quisiera curiosear cómo es ese mundo ultracerrado que en su medio siglo de vida ha dado pie a un sinfín de historias, rumores y leyendas urbanas. Ahora, bajo el mandato del papa suizo Pedro III, hay cierta tendencia aperturista que ha culminado con esta jornada sin precedentes a la que se han apuntado, y no es un dato baladí, cerca de un millar de personas. El motivo era la tradicional procesión, porque se celebra todos los 12 de octubre, de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada. Y el evento ha brindado múltiples escenas dignas de mencionar, desde certificar que los palmarianos siguen venerando al dictador Francisco Franco, que para ellos es santo, hasta oír 'Coronación de la Macarena' detrás del intrigante paso de la patrona de la orden a cargo de una banda no menos peculiar formada por jóvenes del pueblo y extranjeros sin ninguna formación musical académica.