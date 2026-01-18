Itálica sigue su carrera para ser reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este domingo en el anfiteatro de la ciudad romana (en el municipio sevillano de Santiponce) el expediente que será entregado mañana lunes en el Ministerio de Cultura para que lleve esta propuesta el próximo febrero al Centro de Patrimonio Mundial de organismo internacional, con sede en París. En primavera se conocerá si entra en el cupo de candidaturas para la prestigiosa denominación, que se concederá en julio de 2027.