Aitana habla a los medios a la entrada de los Latin Grammy en Sevilla.

La Academia Latina de la Grabación celebra este miércoles el evento Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía en el Cartuja Center CITE de Sevilla, en colaboración con la Junta de Andalucía. La velada, conducida por David Bisbal y Luis Fonsi, rinde homenaje a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía, destacando la riqueza y diversidad del talento musical de la región y celebrando su pasado, presente y futuro.

El espectáculo cuenta con la participación de destacados artistas como Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, David Bisbal, Camilo, Manuel Carrasco, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Lagartija Nick, Ara Malikian, Vanesa Martín, India Martínez, Kiki Morente y Lucía Ruibal.