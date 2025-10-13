La Legión Española cuenta desde este lunes con una glorieta con su nombre en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache. El acto de rotulación, que ha tenido lugar un día después de la fiesta de la Hispanidad, ha contado con las intervenciones de la alcaldesa de la localidad, María Luisa Moya, y del representante de la Hermandad de Legionarios Veteranos del Aljarafe, David Ramos Quesada. Con este homenaje, se reconoce la labor de ayuda que dicha institución viene prestando desde hace más de un siglo a la sociedad española.