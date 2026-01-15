La opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este jueves que cuenta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "para la libertad de Venezuela", después de una reunión a puerta cerrada que han mantenido ambos en la Casa Blanca. "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", ha declarado a su salida del encuentro con el dirigente estadounidense, momento en el que ha coincidido con varios de sus simpatizantes que se han acercado a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.