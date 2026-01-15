Machado, tras la reunión en la Casa Blanca: "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela"
La opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este jueves que cuenta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "para la libertad de Venezuela", después de una reunión a puerta cerrada que han mantenido ambos en la Casa Blanca. "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", ha declarado a su salida del encuentro con el dirigente estadounidense, momento en el que ha coincidido con varios de sus simpatizantes que se han acercado a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.