Un motorista de 53 años ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico en el puente del Cristo de la Expiración, el puente del Cachorro, en Sevilla. El siniestro se ha producido a las nueve y cinco, en sentido de entrada a la ciudad, cuando la moto en la que viajaba la víctima ha chocado frontalmente contra un turismo.

Los servicios de emergencias han intentado reanimar al motorista, pero sólo han podido confirmar su fallecimiento en el lugar. El accidente ha obligado a cortar el tráfico en el puente y a habilitar desvíos, lo que ha provocado importantes retenciones en la zona. Es el segundo motorista fallecido en Sevilla en menos de 48 horas, tras otro siniestro mortal en el puente de San Bernardo.