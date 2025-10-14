Este martes 14 de octubre la céntrica Cuesta del Rosario en Sevilla ha vuelto a abrir al tráfico tras su rehabilitación como calle de plataforma única. La intervención ha buscado mejorar la movilidad, priorizar a peatones y ciclistas y crear un espacio más seguro y accesible en pleno barrio histórico. La medida forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por calles más sostenibles y cómodas, manteniendo el encanto de la zona mientras se facilita el tránsito de vehículos de forma ordenada.