Reabre al tráfico la Cuesta del Rosario y estrena plataforma única
Las obras comenzaron el pasado mes de julio y han tenido un presupuesto de 155.000 euros
La nueva Cuesta del Rosario de adoquín y granito ya es visible: se reabre el tramo hasta el Aparcamiento Sevilla
Este martes 14 de octubre la céntrica Cuesta del Rosario en Sevilla ha vuelto a abrir al tráfico tras su rehabilitación como calle de plataforma única. La intervención ha buscado mejorar la movilidad, priorizar a peatones y ciclistas y crear un espacio más seguro y accesible en pleno barrio histórico. La medida forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por calles más sostenibles y cómodas, manteniendo el encanto de la zona mientras se facilita el tránsito de vehículos de forma ordenada.