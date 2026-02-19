La Capilla Real de la Catedral de Sevilla ha reabierto este Miércoles de Ceniza al culto tras los más de seis obras que han durado los trabajos de restauración. Estas labores se han realizado en el retablo que cobija a la Virgen de los Reyes -la cual ha sido sometida a un proceso de conservación por parte de Enrique Gutiérrez Carrasquilla-, en los laterales del Ecce Homo y San Antonio de Padua, así como en las importantes piezas de orfebrería: la urna de San Fernando, el frontal y las credencias de plata y las 20 lámparas votivas. El Cabildo Catedral ha apostado en la ejecución de estos proyectos por importantes firmas del arte sacro.