El grupo Accionistas Unidos, la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando' y Biris Norte han firmado un comunicado conjunto en el que condenan la posible venta del Sevilla Fútbol Club a un capital extranjero. En la Peña Sevillista San Bernardo, cercana al Ramón Sánchez-Pizjuán, ha comparecido el presidente de AU, quien ha mostrado su disconformidad con el trabajo de la actual directiva en un momento crítico para el club nervionense.