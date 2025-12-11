PADRÓN
Sevilla sigue perdiendo habitantes

Rueda de prensa de Accionistas Unidos, la Federación de Peñas Sevillistas y Biris Norte

Los aficionados del Sevilla Fútbol Club han mostrado su temor a una posible venta de la entidad

El "sevillismo de base" avisa: "Puede haber otro agosto del 95"

El presidente y el responsable de comunicación de Accionistas Unidos durante la rueda de prensa / Juan Carlos Vázquez

El grupo Accionistas Unidos, la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando' y Biris Norte han firmado un comunicado conjunto en el que condenan la posible venta del Sevilla Fútbol Club a un capital extranjero. En la Peña Sevillista San Bernardo, cercana al Ramón Sánchez-Pizjuán, ha comparecido el presidente de AU, quien ha mostrado su disconformidad con el trabajo de la actual directiva en un momento crítico para el club nervionense.

