Rueda de prensa de Accionistas Unidos, la Federación de Peñas Sevillistas y Biris Norte
Los aficionados del Sevilla Fútbol Club han mostrado su temor a una posible venta de la entidad
El "sevillismo de base" avisa: "Puede haber otro agosto del 95"
El grupo Accionistas Unidos, la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando' y Biris Norte han firmado un comunicado conjunto en el que condenan la posible venta del Sevilla Fútbol Club a un capital extranjero. En la Peña Sevillista San Bernardo, cercana al Ramón Sánchez-Pizjuán, ha comparecido el presidente de AU, quien ha mostrado su disconformidad con el trabajo de la actual directiva en un momento crítico para el club nervionense.