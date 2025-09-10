La Guardia Civil ha localizado la supuesta arma utilizada en el doble homicidio y tentativa de homicidio ocurrido en un bar de la urbanización Los Nietos, en Carmona. Tras la detención de los supuestos autores, la Guardia Civil continuó con la investigación, centrando gran parte de los esfuerzos en localizar el arma del crimen, considerada una pieza clave para el total esclarecimiento de los hechos, finalmente localizada en el río Guadalquivir.