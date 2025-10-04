Así ha sido el paso de la virgen de la Esperanza de Triana por el Tiro de Línea

La Virgen de la Esperanza de Triana ha protagonizado este sábado uno de los momentos más emotivos de su recorrido en La Misión extraordinaria al pasar por el barrio del Tiro de Línea, donde cientos de personas la esperaban con emoción, vítores y pétalos desde los balcones.

Acompañada por su banda y rodeada de fieles, la imagen avanzó lentamente entre aplausos y oraciones, dejando escenas de profunda devoción. El paso por este barrio sevillano se ha convertido en uno de los instantes más vibrantes de la jornada, marcado por el fervor, la música cofrade y el cariño del pueblo hacia la Esperanza de Triana.