Ir al contenido
Temas
Cambios Semana Santa
Betis-Villarreal
Conexión Aeropuerto-Santa Justa
Recalificación San Francisco Paula
Traslado Los Javieres
Sevilla-Elche
Circo Sol Sevilla
Desfiles We Love Flamenco
header.menu.open
Sevilla
Sevilla
Vivir
El Rocío
Semana Santa
Feria de Abril
Juzgado de Guardia
Senderismo
Provincia
Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
España
Economía
Consumo
Sociedad
Tecnología y Ciencia
Salud
Wappíssima
Medio ambiente
Motor
De compras
Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto
Cultura
Toros
SEFF
Bienal de Flamenco
Cofradías
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Cartas al director
Regístrate
Sevilla
Noticias Sevilla
Vivir en Sevilla
Feria de Abril
Semana Santa
Juzgado de Guardia
El Rocío
El rastro de la fama
El zaguán
La catenaria
Provincia
Noticias Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Senderismo
Andalucía
Noticias Andalucía
Turismo y viajes
Panorama
España
Economía
Mundo
Consumo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Causa Criminal
Salud
Wappíssima
Mascotas
Medio ambiente
Motor
De compras
Gastronomía
Cosas de Comé
BC Noticias
Deportes
Noticias Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV - Comunicación
SEFF
Bienal de Flamenco
Tecnología y Ciencia
Noticias Tecnología
Vídeojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Newsletters
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscríbete al Diario en papel
Buscar contenidos
EL PALQUILLO
Estos son los cambios en la Semana Santa de Sevilla de 2026
Traslado de las imágenes de los Javieres del Omnium Sanctorum a la iglesia del Sagrado Corazón
Los Javieres vuelve a su origen para proyectar el futuro
Traslado de los Javieres a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
/
Jose Ángel García
También te puede interesar
Traslado de las imágenes de los Javieres del Omnium Sanctorum a la iglesia del Sagrado Corazón
Los Reyes y sus hijas arropan a la Reina Sofía en el responso por su hermana Irene de Grecia
La fiesta de San Antón en Sevilla: "Un templo abierto a las mascotas"
Ana S. Valderrábanos afianza su idilio con el arte textil
Lo último
El Betis de Pellegrini garantiza que siempre vuelve, pero siempre (2-0)
Los aficionados del Betis, ilusionados de nuevo: "¡Con Pellegrini siempre!"
Gracia, intimidad y virtuosismo
Aitor Ruibal: "Hemos sido un equipazo, jugamos muy juntos, en familia"