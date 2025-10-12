DIRECTO
Traslado de la Esperanza de Triana a las Tres Mil Viviendas

Las Tres Mil Viviendas reciben a la Esperanza de Triana

La Misión de la Esperanza de Triana en las Tres Mil Viviendas, en directo | Traslado a la Parroquia de Jesús Obrero

Las Tres Mil Viviendas reciben a la Esperanza de Triana / Carolina Rojas

Engalanadas y llenas de público. Así reciben las Tres Mil Viviendas a la Esperanza de Triana. Entre vítores y palmas, la Virgen continúa su discurrir hacia la Parroquia de Jesús Obrero.

El traslado recorre calles como Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena y Padre José Sebastián Bandarán, con llegada prevista al templo de destino a las 12:30 horas.

