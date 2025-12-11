La UCO registra un bar en la Cartuja tras las detenciones del ex presidente de la SEPI y la 'fontanera' del PSOE

En Sevilla, la UCO de la Guardia Civil registra este 11 de diciembre el bar La Bola, en la Cartuja, dentro de una operación anticorrupción sobre contrataciones públicas. En el marco de esta causa han sido detenidos el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Se les investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, con 19 registros en varias provincias.