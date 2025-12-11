La UCO registra un local en la Cartuja en el operativo que implica a altos cargos del PSOE y SEPI
En Sevilla, la UCO de la Guardia Civil registra este 11 de diciembre el bar La Bola, en la Cartuja, dentro de una operación anticorrupción sobre contrataciones públicas. En el marco de esta causa han sido detenidos el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Se les investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, con 19 registros en varias provincias.