Con túnica de cardos y en vía crucis. Así ha regresado el Señor de la Sentencia al templo donde recibió culto durante años. Las puertas de la parroquia de San Gil se han abierto el primer viernes de cuaresma para recibir al titular de la Hermandad de la Macarena, corporación que ha iniciado con este acto piadoso el programa cultual de este tiempo que precede a la Semana Santa.

Como es habitual, multitud de personas han acudido a esta cita, que ha contado con un amplio cortejo, formado por más de 1.600 hermanos, que han querido acompañar al Hijo de la Virgen de la Esperanza por las calles del barrio. Un itinerario que ha comenzado con las últimas luces de la tarde (ya alargada), en un día de rotundo sol que ha hecho olvidar las semanas grises anteriores. Un atisbo de la incipiente primavera.

El Señor ha estado iluminado en esta ocasión por cuatro hurricanes y los candelabros de guardabrisas (mecheros) de la peana de la Virgen del Rosario. Una novedad que ha aportado una configuración distinta a la de años anteriores.

Uno de los momentos más especiales de este culto se ha vivido con la entrada del titular macareno en la parroquia de San Gil, antigua sede canónica de la corporación, y donde el pasado diciembre se celebró el besamanos de la Virgen de la Esperanza. Este fin de semana, como novedad, el Señor de la Sentencia estará expuesto en besapié en la basílica, será el prólogo al quinario de la próxima semana.