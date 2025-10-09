25 años de Antique Theatro: así ha sido la trayectoria de la discoteca más emblemática de Sevilla

Veinticinco años son los que ha recorrido Antique Theatro, una de las discotecas más emblemáticas de Sevilla e incluso de Andalucía, hasta consolidarse como un referente indiscutible del ocio, la cultura y la música en la capital hispalense. Un negocio familiar que ha sido testigo de la evolución de toda una generación durante más de dos décadas.

Antique Theatro comenzó su andadura como discoteca en el año 1999, en el que entonces había sido el Pabellón del Comité Olímpico Internacional de la Exposición Universal de 1992, con una visión clara: convertir Sevilla en destino de referencia para el ocio nocturno de calidad. Y como señalan sus socios e impulsores, «un cuarto de siglo después, ese sueño sigue más vivo que nunca».

El motivo que llevó a sus fundadores, la familia Vega, a otorgarle este nombre se debió a la forma que ya por aquel entonces tenía dicho edificio, simulando un teatro romano. Desde entonces y hasta ahora, la discoteca ha pasado de su padre y sus hermanos mayores a manos de Manuel Vega, actual gerente de la misma y que en la actualidad se encuentra formando a sus sobrinos para que puedan continuar con este negocio familiar.

Manuel Vega

A lo largo de estos 25 años por el escenario y pista de baile de Antique Theatro han pasado miles de artistas como Karol G, Jennifer López, Aitana, Raw Alejandro, Sebastian Yatra, Sergio Dalma, o Ricky Martin. También lo han hecho djs internacionales y nacionales así como se han organizado fiestas memorables o hitos culturales que han marcado la historia reciente de la ciudad.

Un año de sorpresas para celebrar el 25 aniversario

Para conmemorar esta fecha tan señalada, el equipo de Antique Theatro ha preparado una temporada especial llena de eventos, colaboraciones y muchas sorpresas.

La apertura de la sala tendrá lugar este viernes, 10 de octubre, en la que se rendirá homenaje al pasado, presente y futuro del icónico club sevillano. Durante la noche los espectadores podrán disfrutar de mucha música comercial y de algo de techno además de un gran espectáculo de acróbatas y bailarines junto a toda una producción audiovisual sin igual con la que se dará el pistoletazo de salida de esta temporada.

A lo largo de todo el año la discoteca tiene previsto organizar tres grandes fiestas para conmemorar su 25 aniversario así como otros eventos de suma importancia con conocidos artistas tanto nacionales como internacionales que irán anunciando próximamente a través de sus redes sociales.

Antique Theatro se ha erigido en la ciudad una casa para artistas, promotores, creativos, trabajadores del sector y amantes de la buena música y el espectáculo. Hoy, 25 años después de su apertura, sigue siendo un punto de encuentro y referencia del ocio nocturno en Sevilla. Cumplir 25 años en un sector tan cambiante como este es todo un hito, más aún cuando se hace manteniendo el alma del proyecto, innovando sin perder la esencia y siendo parte del colectivo de varias generaciones de sevillanos, sevillanas y visitantes.