De Bertín Osbone a 'Flashdance' pasando por 'Sanson et Dalila', toda la agenda cultural de Sevilla para este fin de semana

La programación cultural de Sevilla continúa con su habitual oferta de espectáculos teatrales y conciertos para este fin de semana. En esta ocasión, las propuestas son muy diversas, incluyendo ópera con Sanson et Dalila en el Teatro de la Maestranza, teatro de vanguardia en el Teatro Central, el concierto de Bertín Osborne en Fibes o la representación del musical Flashdance en el espacio Cartuja Center.

'Flashdance', en el Espacio Cartuja Center

Este viernes y este sábado hay funciones de Flashdance (el musical) en el auditorio Cartuja Center. Se trata de un musical basado en la película estadounidense protagonizada por Jennifer Beals que se estrenó en el año 1983. Tom Hedley y Robert Cary son los autores del guión y la música cuenta con canciones escritas por Robbie Roth y algunas de la película. La versión española del espectáculo cuenta con coreografías de Vicky Gómez y la dirección musical de Guillermo González.

Entradas a 34 y 51,84 euros en elcorteingles.es. Funciones a las 22:00 el viernes y a las 18:00 y las 22:00 el sábado.

La transexualidad desde otro punto de vista en el Teatro Central

Este viernes y este sábdo a las 20:00 hay programadas dos representaciones del montaje teatral Trans (más allá) en la sala B del Teatro Central. Se trata de una propuesta para siete intérpretes sobre la transexualidad creada por Didier Ruiz (responsable de la puesta en escena) con la colaboración artística de Tomeo Vergés. Las funciones de este espectáculo, de una hora aproximada de duración, son en colaboración con el Instituto Francés (Institut Français).

Los siete intérpretes aparecen en el escenario, se colocan en posición semicircular, rodeados de un ciclorama, como si se tratase de una crisálida. La luz es blanca, dulce, bella. El espectador descubre que la palabra transexual no tiene un significado preciso. Cada uno cuenta su propia historia. Cada relato se cruza con el de otro testimonio, es el momento de la revelación, la transformación, el espacio público. Todo avanza sin nombrar las escenas, con una fluidez perfecta. A menudo cuesta pensar que alguien no haya nacido en el cuerpo que se ve, hasta tal punto de creer evidente que ese es el envoltorio que les es propio.

Por otro lado, este viernes y este sábado a las 21:00 se representa el espectáculo teatral Los otros Gondra (relato vasco) en la sala A de este mismo espacio. Borja Ortiz de Gondra es el autor de la dramaturgia de la obra, continuación de Los Gondra (una historia vasca), que está dirigida por Josep María Mestres. El reparto lo componen los actores Marcial Álvarez, Sonsoles Benedicto, Fenda Drame, Borja Ortiz de Gondra, Lander Otaola y Cecilia Solaguren. El montaje es una producción del Teatro Español de Madrid. Al acabar la función del viernes habrá un encuentro con el público.

Entradas a 20 euros en tickets.janto.es.ç

Miki de 'OT' presenta disco en la sala Custom

Este viernes a las 21:00 hay un concierto de Miki Núñez en la sala Custom. El cantante, conocido por su participación en la décima edición de Operación Triunfo y representar a España en el Festival de Eurovisión 2019, presenta su primer álbum, llamado Amuza. Entradas a 25 en ticketmaster.es. C/ Metalurgia, 25.

Bertín Osborne, en Fibes

Este sábado a las 21:00 hay un concierto de Bertín Osborne en el Auditorio de Fibes. La actuación pertenece a la gira de presentación de su última grabación de estudio titulada, Yo debí enamorarme de tu madre, que salió a la venta en el mes de noviembre del año pasado. El cantante y conocido presentador de televisión interpretará canciones de este disco y de toda su carrera acompañado de una banda por nueve músicos.

Entradas entre 32,40 y 86,40 euros en fibestickets.es.

'Sanson et Dalila', en el Teatro de la Maestranza

La Biblia y la ópera, dos mundos en apariencia lejanos, se funden en Sanson et Dalila, de Camille Saint-Saëns (1835–1921) en un título lleno de pasión y exotismo que, pese a su presentación escénica y la extraordinaria potencia dramática del personaje de Dalila no reniega del todo de su original arraigo. Ahora esta pieza puede verse en el Teatro de la Maestranza el 14, 16 y 18 de noviembre a las 20:00.

Encarnando a la pareja protagonista, Nancy Fabiola Herrera y el imponente tenor lírico norteamericano Gregory Kunde son también una pareja de alto voltaje operístico a la altura de semejante duelo. En una nueva producción del Teatro de la Maestranza en coproducción con el Teatro Clásico de Mérida dirigida escénicamente por Paco Azorín, el director musical Jacques Lacombe, responsable de la Ópera de Bonn, se pone al frente de la ROSS y del Coro de la A. A. del Teatro de la Maestranza.

Desde 49 hasta 130 euros.

Doble sesión de teatro en el Centro TNT

El Centro TNT acoge este viernes y este sábado dos representaciones teatrales. Por un lado, este viernes a las 21:00 se representa El Público, de las compañías La Calaña y TNT. Por otro lado, este sábado a las 21:00 le toca el turno a Así que pasen cinco años, de la compañía Atalaya. El precio de las entradas es de 14 euros en atalaya-tnt.com.

'Toc Toc', en Box Cartuja

Desde este viernes hasta el 24 de noviembre permanecerá en cartel la comedia teatral Toc Toc en el Espacio Box Cartuja. Esteve Ferrer dirige esta adaptación de la obra original del dramaturgo francés Lauren Baffie realizada por Julián Quintanilla cuya acción transcurre en la sala de espera de psiquiatra en la que seis pacientes esperan para tratar sus trastornos obsesivo compulsivos. Es una producción de la compañía LaZona. Funciones a las 20:00, sábados a las 18:00 y a las 21:00. 23,50 en ticketmaster.es.

Festival de rock en en CAAC

Este sábado y este domingo, a partir de las 12:00, se desarrollan los conciertos del festival RockOn Sevilla en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El Festival de Rock de Sevilla cuenta con las actuaciones de los grupos The Milkyway Express, Avanti con Silvio, Amphetamine Discharge, Toni Love & the Dirty Band, Red Nails, My Yellowstone, Gonzalo de Cos, The Wowos, Pinball Wizard y Depitillos. También habrá sesiones de Ultravioletas DJ Set y Dr. Música Ismae. Entrada libre.

El humor de Pepín Tre en la Sala Cero

Este viernesa las 22:30 hay una representación del espectáculo de humor Verdades como puños, de Pepín Tre en la Sala Cero. José Luis Moreno Recuero, conocido artísticamente como Pepín Tre, es un músico, compositor, guionista y humorista madrileño nacido en el mes de diciembre del año 1948. Presentará esta propuesta en clave de comedia que protagoniza en solitario. 16 euros en patronbase.com.

Las bandas sonoras más emblemáticas con la Film Simphony Orchestra

Este viernes a las 20:30 hay un concierto de la Film Symphony Orchestra en el Auditorio de Fibes. La orquesta que dirige Constantino Martínez-Orts comenzó su octava gira el pasado mes de septiembre en Valencia. El repertorio de este año incluye piezas de las bandas sonoras de las películas Regreso al futuro, Parque Jurásico, Piratas del Caribe, El bueno, el feo y el malo, Avengers, Interstellar, Aladín, Amelie, Willow, Star Wars y Cómo entrenar a tu dragón, entre otros.

El precio de las entradas es de 32,40 y 64,80 euros en fibestickets.es.

Doble sesión de teatro en La Fundición

Este jueves a las 20:30 se representa el montaje teatral Los supervivientes en la Sala La Fundición. Se trata de una obra producida por la compañía sevillana La Tuerta que combina drama y comedia clown. El precio de las entradas es de 14 euros en fundiciondesevilla.es.

Por otro lado, desde este viernes hasta este domingo se representa La mujer más fea del mundo. Se trata de una propuesta escrita por Bárbara Mestanza, responsable también de la dramaturgia y dirección, junto con la actriz Ana Rujas, intérprete de la obra. El espectáculo está producido por La Otra Bestia. 14 euros en fundiciondesevilla.es.