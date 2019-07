Las 'guerreras' del Dragon Boat contra el cáncer de mama

Las chicas del BCS Sevilla de Dragon Boat han encontrado más que un deporte entre las aguas del Guadalquivir. El 'dragon boat' es una variedad del piragüismo con origen chino hace 2000 años, una época que ya en la antigüedad permitiría abrir las puertas a todas las supervivientes de cáncer de mama.

El 4 de febrero -coincidiendo con el Día Internacional Contra el Cáncer-, Ángeles del Valle, presidenta de la Asociación BCS Sevilla, difundió a través de las redes sociales un mensaje en el que invitaba a "mujeres valientes que habían tenido cáncer de mama" a probar el dragon boat en Triana.

El objetivo de la impulsora hace cinco meses era conformar un equipo BCS para participar en el Campeonato Europeo de Clubes que se disputa en Sevilla del 25 al 28 de julio. Pero el que parecía un sueño casi imposible se acerca a la meta. Esta mañana se ha presentado el equipo de guerreras que este fin de semana "remará con la sonrisa puesta y los labios pintados", como así ha comunicado la presidenta del equipo.

"La medalla la llevamos puesta a la salida", dice Ángeles. El logro de estas luchadoras, más que tangible, entiende de satisfacción y el aporte, pero sobre todo los beneficios físicos y psíquicos que han encontrado. El trabajo en equipo y la ayuda han sido claves para el avance. Así como el apoyo de Quirónsalud Sagrado Corazón, patrocinador del equipo de supervivientes de cáncer de mama BCS Sevilla (Breast Cancer Survivor).

Quirónsalud Sagrado Corazón y la asociación BCS Sevilla han presentado esta mañana el convenio que facilitará el voluntariado con cáncer de mama del centro hospitalario. Pilar Serrano, directora territorial de Quirónsalud en Andalucía, ha expuesto que "la práctica del deporte está íntimamente relacionada con la salud, la capacidad de superación, el esfuerzo, el trabajo en equipo... y así una larga serie de valores que suma y transmite este grupo de mujeres, y se identifican con los que apuesta Quirónsalud".

La directora del grupo hospitalario ha destacado la importancia del deporte, como premisa vital y esencial en la vida. Conocer la idea de poner en marcha un proyecto de mujeres que han superado el cáncer de mama ligado a la actividad física, hizo que Pilar y todo el equipo de Quirónsalud "tuviese que estar ahí". Asegura la directora "vosotras nos ayudáis más que nosotros", refiriéndose así a estas mujeres supervivientes de cáncer de mama.

"Era un riesgo", dice Ángeles. Pero no sólo Quirónsalud ha confiado en este grupo de futuras deportistas. La presidenta agradece al Club de Piragüismo Triana por la confianza que hace cinco meses les prestaron abriéndoles las puertas de su casa. Estas nuevas deportistas no sólo competirán en la categoría BCS, sino que también lo harán integradas en el resto de equipos del Club Triana en general (veteranas y mixtos).

Dice Rocío Lozano, representando al equipo femenino de piragüismo que "después del cáncer hay vida" y que ha sido la vida la que le ha enseñado a este grupo de ambiciosas a aprovechar esa segunda oportunidad de la mejor forma posible. Afirma Rocío que el deporte les ha llevado a lidiar los síntomas de la enfermedad. El deporte afirma no sólo ha mejorado la calidad de vida de las deportistas físicamente, el aporte psicológico ha sido fundamental y muy importante: "Cada palada será una palada de vida".

Una de las secuelas del cáncer de mama es el linfedema. Esta consecuencia genera pesadez en el brazo o endurecimiento de algunas zonas del mismo. El que parece un hecho casi inalcanzable, llegar a hacer deporte, y mucho menos piragüa, apunta Mercedes Pérez, médico e integrante del equipo BCS Sevilla, reconociendo que es todo lo contrario. El deporte activa las endorfinas y sus efectos ayudan a mejorar la sensación de sufrimiento. Las mejora físicas son apreciables, y las psíquicas llegan a medida que la respiración mejora, aparece el abandono de antidepresivos, la dosis de medicamentos baja o incluso algunos dejan de tomarse.

Las chicas del equipo femenino han pasado las pruebas y revisiones de especialistas en educación física y responsables del programa deportivo Vida On, demostrando el claro avance en estos meses de duro y constante trabajo. Dice Mercedes que las chicas no se quedarán con la miel en los labios y este proyecto marcará el camino de una nueva vida en la que el deporte estará muy presente. La marcha nórdica, la natación terapéutica o emprender el Camino de Santiago está ya entre los objetivos de las supervivientes que no quieren desaprovechar ni un segundo en la vida.

El XVIII campeonato de Europa de Clubes arranca este jueves en Sevilla. Del 25 al 28 de julio, las aguas del Guadalquivir acogerán a 66 clubes procedentes de 17 países. Desde Suecia a Alemania, Alicante, Asturias o Cantabria competirán a partir del jueves a la 13.00 horas. Las sevillanas están citadas para competir la mañana del viernes (09.00 horas), sábado (08.30 horas) y domingo (08.30 horas).