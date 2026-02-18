CaixaForum Sevilla celebra el Día de Andalucía con actividades gratuitas para toda la familia

CaixaForum Sevilla ha programado una jornada especial con entrada gratuita para conmemorar el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía. El espacio ofrecerá una amplia variedad de propuestas culturales y científicas dirigidas a todos los públicos y aprovechará esta festividad para poner en valor su programación y facilitar el acceso de los sevillanos a sus instalaciones sin coste alguno.

La celebración coincide con los últimos días de la exposición La ciencia de Pixar, una muestra interactiva que ha venido revelando los procesos tecnológicos y creativos que hacen posible la producción de las películas de animación del reconocido estudio cinematográfico. Los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir cómo los avances científicos y el diseño artístico convergen para dar vida a los personajes y las historias que han marcado a varias generaciones de espectadores.

Además de recorrer la exposición de Pixar, las familias podrán participar en un taller vinculado a esta muestra en el que aprenderán a crear su propio clip de animación, acercándose de manera práctica a las técnicas que utilizan los profesionales del sector. Esta actividad busca estimular la creatividad de los más jóvenes mientras comprenden los fundamentos técnicos del arte de la animación digital.

Propuesta científica y educativa para despertar vocaciones

La programación del 28 de febrero incluye diversas actividades científicas pensadas para despertar la curiosidad y el interés por la ciencia entre el público infantil y juvenil. Entre estas propuestas destacan los talleres Fenómenos eléctricos y Vive las matemáticas, dos experiencias educativas que abordan conceptos científicos de manera práctica y accesible.

El taller Fenómenos eléctricos permitirá a los participantes experimentar con diferentes manifestaciones de la electricidad, comprendiendo los principios físicos que rigen este fenómeno natural y su aplicación en la vida cotidiana. Por su parte, Vive las matemáticas propone un acercamiento lúdico a esta disciplina, demostrando que los números y las operaciones matemáticas pueden ser divertidos y estimulantes cuando se presentan de forma interactiva.

stas iniciativas se enmarcan en el compromiso de CaixaForum con la divulgación científica y la educación, facilitando espacios donde niños y adolescentes puedan desarrollar habilidades relacionadas con las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de manera participativa.

Arte contemporáneo más allá de los límites tradicionales

Durante el Día de Andalucía, los visitantes también podrán adentrarse en la exposición Fuera de marco. Obras de Rineke Dijkstra y Philippe Parreno, una muestra que propone una reflexión sobre los límites del arte y la mirada del espectador. Esta exposición reúne dos instalaciones que cuestionan la noción convencional del marco como contenedor de la obra artística.

Música y actividades para toda la familia

La programación del 28 de febrero se completa con propuestas musicales que aportarán ritmo y creatividad a la celebración. El concierto de Beatriz Ortega Trío ofrecerá un repertorio en clave de jazz, un género musical que ha conquistado al público sevillano y que encuentra en CaixaForum un espacio habitual para su difusión.

Asimismo, las familias podrán sumarse al taller creativo La orquesta de cartón, una actividad que combina arte, juego y electrónica en un formato participativo y lúdico. En este taller, los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar con materiales cotidianos y tecnología básica para construir instrumentos musicales improvisados, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo.

Esta actividad representa una aproximación innovadora a la educación musical, demostrando que la música no requiere necesariamente de instrumentos profesionales y que puede crearse de manera accesible utilizando objetos reciclados y un poco de imaginación.