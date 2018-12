Las comidas de empresa de Navidad, campo abierto a la infidelidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, las comidas de empresa y, porqué no decirlo, la infidelidad.

Nadie quiere ser esa persona que se pasa con el vino y hace el ridículo delante del resto de compañeros o, peor aún, delante de sus jefes. A pesar de la vieja advertencia sobre mezclar negocios y placer, este año cerca de dos tercios de infieles cogerán delantera en la fiesta de Navidad de la empresa y tendrán una aventura con uno de sus compañeros.

Ashley Madison, el portal líder mundial de citas para personas casadas, ha encuestado a más de 1.600 personas para averiguar si alguna vez habían sido "más que amigos" con sus compañeros. Al preguntar específicamente sobre las fiestas de Navidad, el 17% ha declarado haber tenido un affair con otro empleado en esa ocasión, de los cuales, el 61% habría sido pillado con las manos en la masa.

En cuanto a la razón que lleva a esas personas a engañar en ese tipo de celebraciones, el 68% ha afirmado que es porque su pareja no está allí. Además, el 69% ha manifestado que trabajar todo el día con esa persona genera una atracción entre ambos; y el 37% reconoce sentirse actualmente atraído por un compañero del trabajo. Y la cena de Navidad es el momento perfecto para que todo fluya.

El 'affair' más difícil de esconder

Entonces, que tu pareja esté en casa, ¿da luz verde a una aventura? Para el 39% de los encuestados, sí. Los infieles han manifestado que si ellos tuviesen un affair con un compañero de trabajo en una celebración navideña, sería, precisamente, porque sus parejas no las acompañan en esa ocasión.

Pero no todas estas fiestas ofrecen a los infieles la oportunidad de ligar con ese compañero por el que se sienten atraídos. Hoy en día los departamentos de Recursos Humanos son exigentes cuando llegan estas fechas para detectar comportamientos inadecuados entre empleados. Pasar tiempo con alguien a diario puede llevar a tener sentimientos por esa persona, e intentar evitar pasar tiempo con ella no siempre es fácil. Por no mencionar que el resto de compañeros puede detectar la química o la tensión y sospechar que algo está pasando entre esas dos personas.

"Uno de los aspectos más importantes a la hora de tener una aventura fuera del matrimonio es la discreción. Sin embargo, no es complicado que un lío con un compañero de trabajo quede al descubierto", dice Víctor Hermosillo, responsable de Ashley Madison para el mercado hispano. "Nosotros recomendamos a quien quiera tener relaciones extramatrimoniales que lo haga fuera de su círculo profesional, incluso aunque la cena de Navidad pueda parecer una buena ocasión para hacerlo".