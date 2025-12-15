El Coro de Aparejadores de Sevilla llena de música la Navidad del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ya respira ambiente navideño. Desde principios de diciembre, luces, belenes y melodías tradicionales convierten los pasillos del centro en espacios de encuentro y esperanza con el objetivo de acompañar a pacientes, familiares y profesionales en unas fechas especialmente sensibles, reforzando la dimensión humana de la atención sanitaria.

El pistoletazo de salida al programa navideño lo marcó la inauguración del belén y de la decoración del hospital, un montaje a tamaño real que preside el vestíbulo principal y que puede visitarse todos los días. A su alrededor, el personal del centro ha vuelto a implicarse de forma activa en la creación de distintos belenes y rincones decorativos repartidos por las instalaciones, que participan en el ya tradicional concurso interno de Navidad.

Un concierto para compartir el espíritu navideño

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 19 de diciembre, a las 17:30 horas, cuando el patio interior de entrada del hospital se transforme en escenario para el Concierto de Navidad del Coro del Colegio de Aparejadores de Sevilla. La actuación, gratuita y abierta al público, está concebida como un regalo musical para toda la comunidad hospitalaria.

El coro interpretará trece clásicos de la tradición navideña, con un repertorio que abarca desde piezas universales como Noche de Paz de Franz Xaver Gruber o Blanca Navidad de Irving Berlin, hasta temas más modernos como Jingle Bell Rock de Joe Beal y Jim Boothe. La dirección correrá a cargo de Rafael Vega, con el acompañamiento al piano de José María Aguilar.

Cerca de treinta voces femeninas se unirán en una propuesta pensada para crear un ambiente de calma y recogimiento, especialmente dirigido a quienes pasan estas fechas lejos de casa por motivos de salud.

Actividades para pequeños y mayores

La Navidad también se vive intensamente en el Centro de Educación Infantil San Juan de Dios, ubicado dentro del propio hospital. Los más pequeños recibirán la visita del Cartero Real el miércoles 17, y disfrutarán de una representación teatral dirigida a las familias el viernes 19 por la mañana, reforzando el carácter familiar y comunitario de estas celebraciones.

El programa culminará el 5 de enero, con uno de los momentos más emotivos: la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a las personas ingresadas en el hospital. Tras recorrer las distintas unidades y compartir tiempo con pacientes y familiares, los Reyes Magos acudirán al patio interior para entregar regalos al alumnado del centro infantil y a los hijos e hijas del personal del hospital.

Todas estas iniciativas se inscriben en el compromiso del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe con la humanización de la asistencia sanitaria, apostando por un modelo centrado en la persona y en el cuidado integral de su bienestar emocional, psicológico, social y espiritual.

En este contexto, la colaboración con el Coro del Colegio de Aparejadores de Sevilla vuelve a ser un elemento clave. Fundado en 2021, aunque con una trayectoria previa de quince años como Coro San Francisco, el conjunto ha actuado en escenarios tan destacados como el Teatro de la Maestranza y en conciertos dentro y fuera de España. Su propuesta combina la exigencia vocal del repertorio clásico con piezas populares y contemporáneas, desde el canto tradicional hasta el espiritual y el soul del siglo XX.

El 19 de diciembre a las 17:30 horas, la música volverá a ser, una vez más, un vehículo de consuelo, cercanía y celebración en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.