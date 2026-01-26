Día del profe en el Acuario de Sevilla: Jornada de puertas abiertas para que los docentes descubran las instalaciones

La educación ambiental es la base para la protección del medio marino, por eso desde el Acuario de Sevilla invitan a estudiantes y docentes a acudir a las instalaciones en una excursión con el centro educativo y convertir a los alumnos y alumnas en protectores de la naturaleza.

De la mano de este objetivo didáctico que forma parte de la filosofía del acuario sevillano nacen varias iniciativas dirigidas al equipo docente y a los chicos y chicas que tengan interés en conocer cómo se trabaja en las instalaciones, qué especies las habitan y cuáles son los programas de conservación que tienen activos.

Una de estas iniciativas es la celebración del Día del Profe, una jornada de puertas abiertas para docentes de toda España a través de la cual se podrá realizar una visita gratuita acompañados del equipo educativo del centro para conocer de cerca la labor del Acuario de Sevilla. La próxima cita de este tipo tendrá lugar el miércoles, 4 de febrero. Para poder participar en ella será necesario que los y las docentes interesadas escriban un correo electrónico a la dirección reservas@acuariosevilla.es para reservar una plaza.

Otras actividades educativas

Además del Día del Profe en el Acuario de Sevilla acogerán a lo largo de las próximas semanas otras actividades dedicadas tanto al equipo docente como a los alumnos e incluso a los padres y madres que formen parte del AMPA de los diferentes centros educativos españoles que estén interesados en conocer las instalaciones y los proyectos que se llevan a cabo en ellas.

Día del AMPA

Desde el Acuario de Sevilla organizan una jornada especial dirigida a las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS), en la que dos miembros de cada una de ellas podrán conocer el acuario de forma gratuita junto al equipo educativo de las instalaciones. Se trata de una actividad cuya fecha no está fijada por el momento pero que se podrá consultar próximamente en la página web del Acuario de Sevilla. Las reservas podrán hacerse enviando un correo electrónico a la dirección reservas@acuariosevilla.es.

Workshops para profesores

En este workshop especialmente dirigido al profesorado, mostrarán cómo se trabaja en un acuario, la importancia de la conservación de las especies más emblemáticas del mar, además de poder interactuar con algunos animales marinos y realizar diversos talleres de temáticas diversas. Se trata de una actividad cuya fecha no está fijada por el momento pero que se podrá consultar próximamente en la página web del Acuario de Sevilla. Las reservas podrán hacerse enviando un correo electrónico a la dirección reservas@acuariosevilla.es.

El Acuario de Sevilla tiene como misión principal la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público.

Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.