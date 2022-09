Estos son los días en los que puede verse gratis el espectáculo de luces y sonido de Icónica Sevilla Fest

El espectáculo de luces, sonido e inteligencia artificial que se proyecta en la Plaza de España con motivo del Icónica Sevilla Fest se exhibirá de manera gratuita hasta el próximo 15 de octubre. El pasado domingo se celebró la primera de estas visualizaciones abiertas al público, que podrá volver a experimentarse los días 19, 20, 21 y 27 de septiembre y 2, 3, 7, 9, 10 y 11 de octubre.

Los días en los que no haya concierto en el escenario principal, Icónica Sevilla Fest ofrece, de manera totalmente gratuita, a los sevillanos y a aquellos que visiten la ciudad, la oportunidad de redescubrir este emblema del patrimonio local a través de Icónica Lights. Una experiencia inmersiva que baña de luz la Plaza de España tanto en su interior como exterior, además de los jardines y plazoletas adyacentes a la misma, siendo además todo un guiño visual al XXX Aniversario de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 recogiendo treinta años de la historia más reciente de la ciudad. Gracias a la ampliación del acuerdo con sus patrocinadores, el Festival puede abrir el espectáculo a toda la ciudad, siendo el acceso libre hasta completar aforo.

El espectáculo podrá disfrutarse los días 19, 20, 21 y 27 de septiembre y 2, 3, 7, 9, 10 y 11 de octubre todas las horas en punto, desde las 21:00 a 00:00 (cuatro pases diarios). Las puertas del recinto se abrirán a las 20:00 y el cierre será a las 02:00. La experiencia se completa con la música en directo de The Village y su variada propuesta gastronómica.

¿Cómo es el espectáculo de luces y sonido de Icónica Sevilla Fest?

Icónica Lights es más que un espectáculo de luz y sonido, pues incluye una exhibición de arte generado mediante IA (inteligencia artificial), en colaboración con el público del Festival. En esta experiencia, el festival ha creado decenas de obras digitales, a partir de sugerencias que los asistentes ya están enviando a través de las redes sociales. Un equipo de artistas IA de Prodigioso Volcán interpretará estas peticiones para que un algoritmo de inteligencia artificial dé como resultado cuadros sorprendentes. La temática de la exhibición girará en torno a temas relacionados con la música y los intérpretes que actúan en el festival.

Gastronomía en el Icónica Sevilla Fest

Icónica Sevilla Fest es una cita donde la música es la principal protagonista, pero también una experiencia sensorial y única. Por ello, todos aquellos que se acerquen a disfrutar de Icónica Lights podrán vivir también The Village, complemento ideal de un evento plagado de olores y sabores. Dentro del festival boutique este espacio especial, situado entre la Plaza de España y el Parque de María Luisa, da cabida a una gastronomía selecta de la mano del Grupo Robles, junto a barras y coctelerías, zonas de relax y esparcimiento, todo ello amenizado por actuaciones de distintos grupos y artistas que van desde el jazz a la electrónica.

The Village también cuenta su propio escenario, en el que tienen cabida distintos DJs y grupos de la escena musical andaluza, que cada día harán las delicias de los asistentes a Icónica Lights a partir de las 21:15 y hasta casi las 02:00. Hasta 20 serán los grupos y DJs que pasen por el escenario de The Village. Entre ellos, encontramos a Maestrenta, Icy Amane, Tricia Nice e Inesq, The wild Pajarracas, Confort Trío, José Guapachá y Sebastián Orellana, Borneo, Yorch, Verano cruel, Ex Machina, Canastéreo, Pinocho Detective, Amante Laffón, Carmen Xía, Mrs. Purple, Ouh-Yeah! Minkey, Ion Din_Anina y Tridi.

En el plano gastronómico, este espacio cuenta con dos ofertas con las que disfrutar de los sabores de nuestra tierra: el Mercado Gourmet y el Restaurante 1929.

Serán cinco los puestos que encontremos en este Mercado Gourmet, ofreciendo a los asistentes lo mejor de la gastronomía hispalense junto a otros sabores y platos nacionales.

Casa Robles : Tapas sevillanas, un homenaje a la tradición gastronómica sevillana y andaluza.

: Tapas sevillanas, un homenaje a la tradición gastronómica sevillana y andaluza. Placentines : La Freiduría, un puesto en el que cerrar los ojos e imaginarse dando un paseo por la calle Sierpes

: La Freiduría, un puesto en el que cerrar los ojos e imaginarse dando un paseo por la calle Sierpes Tía Consuelo , un homenaje a la tortilla española.

, un homenaje a la tortilla española. Bacao : La briocherie, especialidades en brioche junto a diferentes tipos de guisos, asados y salsas.

: La briocherie, especialidades en brioche junto a diferentes tipos de guisos, asados y salsas. Lark Gastronomía : Burguer Gourmet, una estación de obligada parada en la que disfrutar de la gastronomía más callejera.

: Burguer Gourmet, una estación de obligada parada en la que disfrutar de la gastronomía más callejera. Restaurante 1929: una nueva apuesta gastronómica que hace honor al primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde los comensales degustarán sabores exquisitos, en uno de los lugares más privilegiados de Sevilla.

Icónica Sevilla Fest, organizado por Green Cow Studio junto al Ayuntamiento de Sevilla, cuenta con el patrocinio de Cruzcampo, Ron Dos Maderas, Eventsur, Mesoestetic, See Tickets, canal de venta oficial y ABC; y la colaboración de Sevilla City Office, Schweppes, Jack Daniel's, Adecco, Aromas, Superdry, Torre Sevilla, Robles Restaurantes, Club Cámara y Tussam. Además, en esta edición 2022 encontramos a Agua de Sevilla como aroma oficial del Festival, RENFE como transporte oficial, el Hotel Colón de Gran Meliá (Sevilla) y el Hotel Meliá Sevilla como alojamientos oficiales, y Cadena SER y Joly Digital como medios oficiales.