Qué es la Luna de Sangre y dónde y cuándo verla desde Sevilla

El próximo mes de septiembre España así como la mayoría de países serán protagonista de la famosa Luna de Sangre, un eclipse lunar total que tiene lugar cada año en estas fechas y que será visible desde gran parte del mundo. A pesar de que será especialmente visible en Asia y Oceanía, España también ocupará un lugar privilegiado para disfrutar de este fenómeno astronómico.

La cita con el cielo nocturno tendrá lugar la noche del 7 al 8 de septiembre, de domingo a lunes, y consistirá en un con un eclipse muy oscuro y de intensos colores a medida que la luz solar vaya filtrándose a través de la atmósfera de la Tierra y dirigiéndose hacia la Luna, creando un esperado efecto rojizo.

Por qué Luna de Sangre

La conocida “Luna de Sangre” es la forma como se conoce al eclipse lunar total que se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite.

Este término proviene del color rojizo que adquiere la luna debido a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar. La explicación científica a esta tonalidad tiene su causa en que las longitudes de onda magnéticas largas, como el rojo y el naranja, se doblan y bañan la superficie lunar y las longitudes de onda más cortas, en este caso el azul, se dispersan en mayor medida que las largas, que son rojas. El resultado es que la Luna aparece en el firmamento como un cuerpo celeste de tono carmesí, de ahí su nombre.

Desde dónde verlo

Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse total comenzará a las 19:31 horas y terminará a las 20:53 horas de España, teniendo el punto más álgido a las 20:11 horas del todavía día 7. En España el fenómeno se podrá ver desde prácticamente todo el país, aunque las comunidades de Canarias y Galicia tendrán mayores dificultades para presenciarlo.

En Sevilla existen multitud de lugares desde los que será posible disfrutar de este eclipse sin que exista demasiada contaminación lumínica tales como la zona de la Campiña, del Aljarafe en su parte más próxima a la provincia de Huelva, de la comarca de Écija o, especialmente, en la Sierra Norte. Este último lugar que comprende varios pueblos ha sido declarado reserva Starlight gracias a la calidad de su cielo nocturno, muy despejado y limpio.

Para tener más facilidad a la hora de presenciar este espectacular fenómeno, el Instituto Geográfico Nacional ha puesto a disposición de las personas interesadas un mapa interactivo con el que se podrá ver la secuencia del eclipse tal como se verá desde cada provincia con los tiempos expresados en hora oficial.

La observación del eclipse se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial. Si se quiere hacer una fotografía del momento es recomendable llevar un trípode y ajustar el ISO y el tiempo de exposición de l cámara, algo que algunos teléfonos hacen de manera automática activando el modo noche. Este será el segundo y último eclipse de Luna que podremos ver desde España este año.