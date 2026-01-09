Platos de jamón por 3 euros en el Encuentro de Cortadores que se celebra en este conocido pueblo de Sevilla

El próximo fin de semana, el domingo 18 de enero, el municipio sevillano de Cantillana se llenará de sabor y tradición con el Encuentro de Cortadores de Jamón, un evento que une gastronomía, convivencia y ambiente festivo en pleno corazón de la Vega del Guadalquivir.

Con motivo de la Fiesta de San Sebastián, Patrón de Cantillana, la Hermandad de la Soledad propone este plan irresistible para disfrutar en buena compañía de uno de los manjares más propios de nuestra tierra: el jamón. En este evento inédito que tendrá lugar en la Plaza del Llano del municipio cantillanero a partir de las 13:00 horas, cortadores profesionales de jamón realizarán demostraciones en directo de su maestría, ofreciendo platos de jamón por solo 3 euros a quienes estén presentes en esta jornada y quieran disfrutar de este aperitivo recién cortado.

La cita se completa con servicio de barra a precios populares y las siempre esperadas migas tradicionales, perfectas para acompañar el ambiente festivo. El Encuentro de Contadores de jamón es un plan ideal para disfrutar en familia y con amigos en un conocido pueblo a 45 minutos en coche desde Sevilla capital.

Sobre Cantillana

Cantillana es conocido en la provincia de Sevilla por sus arraigadas tradiciones, especialmente la relacionada con la elaboración de del enrejado manual de los flecos de los mantones de manila y de los mantoncillos, que tienen especial demanda en la temporada de la primavera, con las diferentes ferias que se celebran en la provincia.

Los primeros asentamientos de los que se tiene constancia se remontan al Neolítico, de cuyo periodo se han encontrado abundantes restos en la zona. El municipio fue fundado por los turdetanos con el nombre de Llia o Hipalia. En la época romana fue denominada Naeva, mencionada por Plinio, perteneciendo al municipio romano de Munigua, que en la actualidad pertenece al término municipal de Villanueva del Río y Minas.

Instalándose un importante puerto fluvial sobre el Guadalquivir, Cantillana llegó a acuñar moneda propia donde aparece una cabeza de mujer y un sábalo con atributos agrícolas. En la época árabe continúa la importancia de Cantillana, reaprovechando la antigua muralla romana, denominada catineao catinana, del que deriva su actual denominación.

Cantillana Constituyó una importante fortaleza en el camino entre Córdoba y Sevilla y durante el avance cristiano, fue conquistada por Fernando III tras un largo asedio en abril de 1247. Los Reyes Católicos le concedieron una carta de privilegio, conservada actualmente en el Ayuntamiento, por su contribución en diferentes ocasiones a los gastos de la corona. El rey Felipe II la vendió en 1574 a los Vicentelos de Leca, Condes de Cantillana.

A día de hoy, además de sus arraigadas tradiciones, esta localidad ofrece un paraje natural gracias a su proximidad con Sierra Morena, que se combina con su historia y el ambiente relajado y amable de este municipio sevillano.