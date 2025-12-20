Fantasia cobra vida en Sevilla: La historia interminable, el musical llega a FIBES

Estas Navidades, Sevilla se transforma en el Reino de Fantasia. Del 19 de diciembre al 4 de enero, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) acoge La historia interminable, el musical, una de las superproducciones más ambiciosas del teatro musical español reciente y, sin duda, uno de los grandes planes culturales para disfrutar en familia. Tras su exitoso estreno en el Teatro Calderón de Madrid y una gira por Zaragoza y Barcelona con numerosas funciones agotadas, el espectáculo aterriza en la capital andaluza avalado por el entusiasmo del público y por reconocimientos como el Premio Talía a la Mejor Escenografía.

Inspirado en la célebre novela de Michael Ende, el musical está producido por beon. Worldwide, compañía andaluza con sede en Sevilla liderada por Dario Regattieri. Su productora, beon. Entertainment, se ha consolidado como un referente del gran formato con títulos como El médico, Los pilares de la tierra, El tiempo entre costuras o Forever Van Gogh, apostando siempre por espectáculos originales creados con talento nacional y pensados para emocionar a espectadores de todas las edades.

Un viaje a Fantasia entre animatrónicos, música y emoción

El montaje invita al público a sumergirse en un viaje épico al Reino de Fantasia, donde cobran vida personajes inolvidables como Atreyu, la Emperatriz Infantil, el temible Gmork o el entrañable Fújur, el dragón blanco de la suerte. Uno de los grandes atractivos del espectáculo es el uso de animatrónica, una tecnología habitual en el cine pero todavía poco explorada sobre los escenarios. Gracias a ella, criaturas de gran tamaño se mueven con un realismo sorprendente, creando una experiencia visual y emocional que impacta tanto a niños como a adultos.

Para Noelia Rincón, una de las intérpretes de la Emperatriz Infantil, formar parte de esta producción supone "mucha ilusión y muchos nervios de esos previos antes del estreno". Su personaje, uno de los más simbólicos de la historia, representa la esperanza de Fantasia. "La hemos trabajado desde la confianza, desde la certeza de que todo va a salir bien. La Emperatriz confía en sí misma y en su pueblo, y eso es lo que transmite también a Bastian", explica. A nivel vocal, reconoce que es un papel exigente, con un registro alto que ha requerido muchas horas de trabajo: "Creo que va a impactar tanto vocal como emocionalmente al público".

Rincón destaca además la experiencia de actuar rodeada de animatrónicos: "Es impresionante. Ver cómo se mueven, cómo imitan la voz y cómo interactúan contigo es una pasada. Creo que es el musical con más animatrónicos que se ha hecho en España". Para ella, el mensaje que conecta especialmente con el público actual es claro: "La Emperatriz transmite confianza en uno mismo y la idea de que, aunque haya oscuridad, siempre hay esperanza".

Otro de los pilares del espectáculo es Fernando Báez, que da vida al señor Koreander, el misterioso librero del mundo real, y pone voz a Fújur. Dos personajes radicalmente opuestos que le permiten explorar registros muy diferentes. "Koreander es más gruñón, más ermitaño, mientras que Fújur representa la bondad y la generosidad. Es un lujo poder moverme entre esos dos mundos", señala el actor. Para Báez, Koreander simboliza a una generación que ha perdido parte de la ilusión y que, a través de la lectura, vuelve a abrir la puerta a la fantasía: "Es quien le muestra a Bastian que imaginar sigue siendo necesario".

Dar voz a Fújur, un animatrónico de enormes dimensiones, ha supuesto un trabajo muy específico. "Hemos buscado que la voz hablada y la cantada convivan con coherencia. Al final es como crear la voz de un personaje humano, pero con muchas más posibilidades de juego", explica. La coordinación con el equipo de animatrónica ha sido clave: "Es un trabajo mano a mano constante para que todo funcione".

La producción impresiona también por sus cifras: Fújur pesa 600 kilos y está construido con más de 50 metros de una tela de peluche diseñada exclusivamente para el musical; los animatrónicos se mueven gracias a más de 300 metros de cable; la escenografía incluye 11 kilómetros de cuerdas pintadas a mano y casi 3.000 libros reales para recrear la mítica librería de Koreander. A ello se suman 16 canciones originales, más de 200 cambios de vestuario y un elenco de 32 intérpretes.

¿Por qué La historia interminable sigue emocionando décadas después? Fernando Báez lo resume con claridad: "Porque habla de valores universales y muy necesarios hoy en día: la valentía, la identidad, el acoso, la importancia de no perder la infancia ni la capacidad de imaginar". Un mensaje que, estas Navidades, vuelve a resonar con fuerza desde Sevilla, recordándonos que la fantasía solo desaparece cuando dejamos de creer en ella.