Fechas y programación de los carnavales de los pueblos de Sevilla: Brenes, Guillena, Arahal y más

Más allá del espectáculo y de la crítica social unida a esta celebración, el Carnaval es un punto de encuentro vecinal que reivindica la cultura popular y la tradición. Desde pasacalles improvisados hasta concursos y actuaciones al aire libre, la fiesta se construye con la participación activa de vecinos y vecinas de todas las edades, que encuentran en estos días una forma de celebrar una fiesta de estas características en las que la diversión y el disfrute son los protagonistas.

En Sevilla son varios los municipios con gran tradición carnavalera. Entre ellos hay algunos de mayor tamaño y con mucha historia a sus espaldas que año tras año reciben a decenas de visitantes de otros lugares. No quedan atrás, sin embargo, el resto de municipios para los que esta cita anual es de gran importancia y que cada doce meses llena sus calles de color y felicidad. Estos son algunos de los carnavales que se celebrarán los próximos días en los pueblos de la provincia:

Carnaval de Arahal

Del 30 de enero al 6 de febrero este pueblo sevillano celebrará su carnaval con un gran concurso de agrupaciones carnavalescas que culminará con la gran final el próximo viernes. Este reúne a un total de 19 agrupaciones que harán vibrar al público con su talento en el que habrá 12 chirigotas y 7 comparsas que optarán por hacerse con el primer premio.

Este año el Carnaval de Arahal se presenta con un cartel lleno de color, fantasía y movimiento que refleja a la perfección el espíritu alegre, creativo y participativo de una de las celebraciones más esperadas del año.

Carnaval de Guillena

Desde el 8 de febrero, domingo, y hasta el día 21, Guillena se llenará de diversión con una programación extensa en la que habrá muestras de agrupaciones carnavalescas, gala infantil, gala de antifaces, un gran pasacalles y una fiesta final para despedir esta celebración anual que tendrá como punto central la Caseta Municipal.

Se trata de una esperada cita para todos los públicos que año tras año llena las calles del municipio de alegría y disfrute por parte de sus vecinos y vecinas.

Carnaval de Bollullos de la Mitación

El Carnaval de Bollullos de la Mitación tendrá lugar el próximo 13 de febrero en la Casa de la Cultura del municipio, con un concurso de Carnaval en el que podrán participar todas las personas que lo deseen. El plazo de inscripción para apuntarse estará abierto hasta el 9 de febrero.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana, la creatividad y la implicación de vecinas y vecinos en una de las festividades más esperadas del municipio, contribuyendo a crear y engrandecer el ambiente festivo del Carnaval.

Carnaval de Brenes

El 14 de febrero Brenes se prepara para celebrar su gran fiesta de Carnaval con un gran pasacalles que desembocará en una fiesta final para todos los públicos, coincidiendo además con San Valentín.

El Ayuntamiento de Brenes, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, impulsa esta celebración que combina tradición, diversión y creatividad, con un concurso de disfraces que repartirá premios y reconocerá el esfuerzo, la originalidad y el ingenio de los participantes. Se trata de una de las tardes más divertidas y esperadas del año en la localidad.