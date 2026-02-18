Feria del Mantón de Cantillana 2026 con decenas de productos para la Feria de Abril: Fecha y ubicación

La Feria de Abril está a la vuelta de la esquina y, con ella, la venta de trajes de gitana y complementos para dejar todo listo para una de las semanas más grandes de Sevilla y de las decenas de ferias y romerías de distintos pueblos de la provincia que se sucederán a lo largo del año.

Una de las prendas más populares en los últimos años en lo que a moda flamenca se refiere es el mantoncillo, un complemento que dota al traje de gitana de un aspecto único y que, además, se puede combinar según el día de la semana e incluso aprovechar si se va vestida de calle al Real. En la provincia de Sevilla el pueblo famoso por antonomasia en esta prenda es Cantillana, en el que sus mujeres pasan los días tejiendo los flecos de los mismos y haciendo unos enrejados que son auténticas maravillas.

Por este motivo y como cada año, la localidad de Cantillana acogerá una nueva edición de la Feria del Mantón, una cita única en la que se podrán tanto ver como adquirir mantoncillos y otros accesorios para estar a punto para la Feria de Abril. Durante el fin de semana del 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, Cantillana vuelve a llenarse de color, historia y emoción. Durante tres días, la Plaza del Llano se transformará en un espacio donde la tradición, la artesanía y el sentimiento de un pueblo orgulloso de sus raíces se hacen protagonistas.

El mantón, símbolo de elegancia y herencia cultural, será el hilo conductor de una feria que rinde homenaje al trabajo artesanal, a la belleza de lo auténtico y a la identidad que los une como cantillaneros. La Feria del Mantón en Cantillana será una ocasión especial para adentrarse en la tradición y la artesanía de esta emblemática prenda de la cultura flamenca.

El enrejado del mantón de Manila es una tradición artesanal que tiene un gran arraigo a la localidad de Cantillana. Estos se hacen de manera manual con los flecos que adornan los mantones, un proceso transmitido de generación en generación desde el siglo XIX. En este pueblo sevillano numerosas artesanas se dedican a esta labor creando diseños exclusivos y personalizados para ofrecer una variedad de enrejados artesanales, manteniendo viva esta tradición.

Para preservar y promover este patrimonio, se inauguró la Casa del Mantón, un centro de interpretación dedicado a la artesanía del enrejado del mantón de Manila. Este espacio ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca el proceso de elaboración y la historia detrás de esta emblemática prenda.

Además, Cantillana ha tenido presencia destacada en eventos como el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), donde se exhiben mantones elaborados por artesanas locales, poniendo en valor la calidad y autenticidad de su trabajo. La artesanía del enrejado del mantón de Manila no solo es una fuente de identidad cultural para Cantillana, sino también un motor económico que refleja la dedicación y el talento de sus habitantes en mantener viva esta tradición centenaria.

Fecha y ubicación

Tras el éxito de la primera edición de este encuentro, que tuvo lugar el año pasado, la Feria del Mantón de Cantillana se celebrará los próximos 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, de viernes a domingo, en la Plaza del Llano, en el municipio de Cantillana, a unos 45 minutos en coche de la capital sevillana.

Durante los días que dura la feria, los asistentes podrán explorar una gran variedad de mantones, trajes de flamenca y complementos confeccionados con materiales de alta calidad y diseños exclusivos. Este año, además, la imagen que anuncia la feria del municipio nace del talento local, puesto que el cartel de esta edición ha sido diseñado por David Payán, cantillanero, que ha sabido plasmar con sensibilidad y arte la esencia de una celebración tan arraigada al municipio sevillano.