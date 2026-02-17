Electrolunch XXL: Música electrónica, talleres infantiles, food tracks y más en el mayor festival gratuito de Sevilla

Electrolunch XXL el festival de ocio familiar y música electrónica de carácter gratuito más grande la ciudad, regresa el sábado 21 al Parque Magallanes, junto al centro comercial Torre Sevilla, con un sinfín de actividades y talleres para los más pequeños, espacios dedicados a la gastronomía, mercados de artesanía y buena música en el mejor de los ambientes.

Tras varias semanas donde la climatología no ha acompañado, la esperada vigésima edición de Electrolunch que tendrá lugar el sábado 21 de diciembre viene cargada de novedades y acompañada de buen tiempo, después de suspender la primera fecha de este evento, que estaba prevista para el 7 de febrero. En esta ocasión y como viene siendo habitual, la entrada al recinto será gratuita desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. A partir de este momento será necesario adquirir una entrada.

Novedades de Electrolunch XXL

A lo largo de la jornada, Fat Nerd regresa con la tercera edición de Emprendedores a la Calle, un encuentro distendido de jóvenes emprendedores en Torre Sevilla en el que habrá charlas con ponentes de gran prestigio, podcast en directo, sesiones de meditación o el concurso la Pachang-Up.

Además, la asociación Adhara instalará su puesto de información para concienciar a los asistentes en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. También contarán con la visita de una nutrida representación de los jugadores del equipo Insolac Caja´87 con los que podremos intercambiar jugadas en la canasta de baloncesto que se instalará en la zona infantil.

Por su parte, la Asociación Peluditos Felices Valencina instalará una carpa para la recogida de fondos para las colonias de gatos callejeros. Otra de las novedades será la presentación de la Pasarela de Moda Petroni, por la que irán desfilando los outfits más sorprendentes y divertidos del público que acompaña en el evento. Por último, tendrá lugar el estreno en exclusiva del Mercado del Juguete con una oferta de puestos de exposición y venta de juguetes y artículos vintage.

Los asistentes también podrán disfrutar de diversas actividades infantiles entre las que se incluyen nuevos talleres de fingerboard o cutrecirco, así como los clásicos talleres de reciclaje, composición musical, pintacaras, baile o castillo hinchable, entre muchos otros.

En la parte gastronómica el festival contará, además de los clásicos arroces y la comida internacional de Kalmachicha, con el estreno de la Food Truck Sirocco Street Fish de pescadito frito con cartuchos de chocos, adobo, gambas fritas o calamares de campo para los veganos de la casa. El festival dispondrá de un mercadillo con artistas y artesanos locales formado por diferentes expositores que incluyen ropa, complementos, cerámica, serigrafías, cosmetología e incluso tatuajes y que harán que el festival se llene de arte, ideas y experiencias inigualables. Ya han confirmado su participación 20 puestos entre los que se incluyen Arsa Pilili, Bluelu, Desmogue, Lamento, Estudio 8 Vintage, Entre Hilos y Naranjos, Martori Resina o My Sweet Panda.

Como en eventos anteriores, habrá un punto ECO para la recogida selectiva de vasos reutilizables dentro del compromiso con la sostenibilidad del evento donde los asistentes podrán conseguir tokens por la entrega de vasos. Igualmente, en virtud del acuerdo de colaboración con Erasmus Student Network (ESN) tanto de la Universidad Pablo de Olavide como de la Universidad de Sevilla, la comunidad de estudiantes Erasmus podrá disfrutar de importantes descuentos para los asistentes del programa.

Talleres y actividades infantiles

En esta edición de Electrolunch y en su compromiso con acercar el festival a familias. En esta ocasión habrá una Zona Kids con una oferta mejorada, con una gran variedad de actividades y talleres especialmente diseñados para los más pequeños de la casa. Este espacio cumple una doble función: por un lado, permite que todos los miembros de la familia disfruten de Electrolunch; y por otro, contribuye a la fijación emocional de la música, la cultura y el tiempo en compañía de la familia en los más pequeños.

El festival está diseñado para todo tipo de público, pero tiene muy presente a la generación de padres y madres jóvenes que desean compartir tiempo de calidad al aire libre con sus hijos. Por este motivo el espacio está creado para que puedan aprender cómo funciona una mesa de mezcla, disfrutar de música en vivo de sus artistas favoritos o descubrir nuevos talentos, y conocer las últimas tendencias de bailes urbanos mientras comparten tiempo en familia.

Los talleres y actividades que se podrán hacer a lo largo de la jornada del sábado, 21 de febrero, son los siguientes:

11:15 horas: Castillo hinchable

12:00 a 17:00 horas: Taller de reciclaje (Planeta Tapón)

12:00 a 17:00 horas: Taller de acrílicos, plumas y pompas gigantes (no gratuito).

12:00 a 15:00 horas: Taller Fingerboard (no gratuito)

12:00 a 18:00 horas: Pintacaras (no gratuito)

12:00 a 13:00 horas: Taller de Educomúsica.

12:00 a 14:00 horas: Taller de barro.

12:00 a 14:00 horas: Taller del Museo de las Ilusiones.

12:00 a 14:30 horas: Baloncesto con Caja'87.

13:00 a 14:00 horas: Taller de Beatbox

14:00 a 15:00 horas: Cutrecirco

15:00 a 16:00 horas: Taller de fotografía.

14:00 a 17:00 horas: Taller de composición.

12:00 a 22:00 horas: Tatuaje (no gratuito)

La organización proporcionará, para mayor tranquilidad de los papis, unas pulseras Kids con sus teléfonos que los más pequeños de la casa llevarán en todo momento para ser identificados y poder tener acceso prioritario a todas las actividades excepto aquellas que requieran de reserva de turno horario como el Castillo Hinchable, el taller de reciclaje o el de fotografía.

Programación musical

Electrolunch presenta una programación musical en el escenario principal liderada por el Dj y productor escocés Denis Sulta, uno de los artistas más vanguardistas de las islas británicas y que este año celebra el 10 aniversario de esa bomba de acid house llamada It's Only Real. Junto a él contarán con la bilbaína Sama Yax, una auténtica enciclopedia musical y una de las agitadoras de la escena clubbing barcelonesa, y los locales Adex, Fonome b2b Marinelli, con maletas cargadas de Electro, Disco o Techno.

En esta edición ELECTROLUNCH volverá a tener un segundo escenario con un enfoque más underground en formato Boiler, ubicado a pie de pista organizado por el colectivo Los Domiguito, habituales de las noches de club de las sevillanas Sala X y La2. Este escenario proporcionará un espacio para artistas emergentes andaluces y nuevas tendencias musicales urbanas y clubbing

Electrolunch es un festival organizado por Rocknrolla Producciones, en colaboración con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.