Este pueblo de Sevilla celebrará una de las fiestas más increíbles y antiguas de la provincia, de origen romano: Las Candelas 2026

Este fin de semana, durante el sábado y el domingo, el municipio sevillano de La Puebla de los Infantes acogerá una nueva edición de Las Candelas, una fiesta única y muy arraigada a la localidad que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de Andalucía debido a su gran importancia.

Desde el sábado, 31 de enero y hasta el domingo, 1 de febrero, el fuego tomará las calles de La Puebla de los Infantes en una cita en la que se unirán tradición, gastronomía popular y un ambiente auténtico lleno de convivencia, la memoria y la identidad de todo un pueblo.

En qué consiste

La fiesta de las Candelas lleva celebrándose en La Puebla de los Infantes desde tiempos inmemoriales. Esta efemérides tiene su origen, probablemente, en las Lupercales romanas, procesión de candelas pidiendo en cánticos y letanías la misma protección contra la muerte y a favor de la fertilidad que procuraba Fauno Luperco (los lupercos eran unos sacerdotes de la Antigua Roma que formaban el colegio sacerdotal de los lupercos o sodales luperci, quienes ofrecían culto al dios Luperco, el de la fertilidad y los rebaños).

A pesar del paso de los años, esta fiesta ha perdurado hasta nuestros días y en la actualidad las grandes hogueras que se ven en el municipio sevillano van coronadas con un muñeco de paja u otros materiales, llevando un mensaje burlesco relacionado con algún acontecimiento de la población o del país. Son los vecinos y vecinas de cada candela quienes se encargan de prepararlo durante el día. Alrededor de la hoguera se canta y baila el "sandinga", unas coplas irónicas y satíricas sobre anécdotas locales que son muy típicas en la localidad.

Además, durante la fiesta de las Candelas, las mujeres mayores de La Puebla de los Infantes se encargan de preparar la "sopaipa", una masa de harina y agua que amasan, alisan, cortan en finas lonchas y fríen con aceite de oliva para acompañarlas de un poco de chocolate caliente, lo que ayuda a sobrellevar la noche fría de invierno.

En la tarde del sábado, se encenderán alrededor del centenar de candelas por las calles y plazas del pueblo que tras el encendido de las éstas, cada una de las calles del pueblo se llena de luz, destacando las impresionantes vistas nocturnas en el Mirador de Santiago la noche de las candelas, con el fuego que sale de entre los tejados de las casas. Este mirador se encuentra junto al castillo Medieval que corona el pueblo.

Programación de Las Candelas 2026

A lo largo de tres días, el municipio sevillano iluminará sus calles y plazas con sus muchas candelas, los tradicionales muñecos y las inseparables sandingas y sopaipas, creando puntos de encuentro donde vecinos y visitantes comparten charlas, risas y calor al abrigo del fuego.

Sábado, 31 de enero

Comienzan Las Candelas con el encendido de las primeras hogueras por todo el municipio. Las calles se llenan de luz, olor a leña y ambiente festivo, con reuniones alrededor del fuego, gastronomía tradicional y el arranque de un fin de semana muy especial 🔥

Domingo, 1 de febrero

El domingo la fiesta alcanza su máximo esplendor. Mientras que las candelas siguen encendidas durante toda la jornada, el cielo se convertirá en protagonista con la Concentración de Paramotores y Feria del Vuelo, ofreciendo un espectáculo visual único sobre la Sierra Morena sevillana que une deporte, naturaleza y emoción antes de dar por finalizadas esta fiesta de tiempos pasados.

Tal y como explican desde la Diputación de Sevilla, las Candelas no son solo una fiesta, son una forma de entender la vida, de reunirse y de mantener vivas las tradiciones que pasan de generación en generación en este encantador pueblo sevillano.