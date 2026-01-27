La fortaleza medieval a una hora de Sevilla que fue protagonista en las batallas contra el reino de Granada

A algo más de una hora desde Sevilla capital, entre los municipios de Écija y Herrera, se encuentra el conocido como Castillo o Fortaleza de Alhonoz, una construcción de la que en la actualidad solo quedan algunos vestigios pero que fue un lugar decisivo hace unos siglos durante la reconquista cristiana. Declarado Bien de Interés Cultural, se trata del yacimiento rural más importante de la zona debido a la cantidad (y calidad) de restos que se han conservado desde antaño.

La Fortaleza de Alhonoz, de origen musulmán, fue construida entre los siglos XIV y XV. Su situación dominante respecto al territorio que lo rodea dio lugar a que alrededor de la fortaleza existiese un importante núcleo urbano en época musulmana que subsistió hasta la reconquista.

Asentado sobre una meseta ligeramente inclinada, su recinto es cuadrado, de unos 24 metros de lado, y está flanqueado en los ángulos por cuatro torres de sección cuadrada. En el centro del lienzo de poniente se halla la Torre del Homenaje, de planta rectangular y con poderosos muros que sobresalen del perímetro del recinto.

Fortaleza de Alhonoz / Antonio Martín Pradas; Isabel Dugo Cobacho, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Episodios bélicos con Granada

La Fortaleza de Alhonoz ha llegado a nuestros días como testigo de una época en la que la frontera con el reino nazarí de Granada se hallaba apenas a 50 kilómetros de distancia. Fue tan importante en los episodios bélicos con Granada que el castillo serviría como campamento del infante don Fernando en los momentos previos a la conquista de Antequera en 1410, cuya toma supuso un alejamiento de la frontera con Granada y un menor protagonismo defensivo de Alhonoz.

En el transcurso del siglo XV la zona irá perdiendo parte de su vecindario y el espacio quedará reducido a un recinto defensivo que conservará guarnición y será reparado con cargo al cabildo de Écija únicamente por el valor estratégico de la fortaleza. Finalmente, con la desaparición del reino nazarí en 1492, el castillo deja de tener utilizar militar, hecho que propicio su posterior abandono.

En la actualidad y a pesar de haber sido declarado Bien de Interés Cultural, de este castillo solo quedan algunos vestigios de la fortaleza que fue hace cinco siglos y que valió como zona defensiva en diferentes batallas. El lugar en el que se encuentra es de acceso público.

Fortalezas en la provincia de Sevilla

La provincia de Sevilla está colmada de fortalezas de origen medieval, muchas de las cuales en muy buen estado de conservación, constituyen un patrimonio histórico de enorme valor cultural, arquitectónico y paisajístico. Castillos, alcazabas y recintos amurallados como los de Alcalá de Guadaíra, Marchena, Carmona o El Coronil, entre otros, han sido testigos de un territorio que fue frontera durante siglos, marcado por la convivencia y el conflicto entre distintas civilizaciones.

Su conservación y puesta en valor permiten acercar al público a episodios fundamentales de la historia de la región andaluza a la vez que fomentan un turismo que apuesta por el conocimiento del amplio patrimonio histórico de la provincia.