La Fundación Nao Victoria conmemora la primera circunnavegación con una semana de eventos

El próximo 8 de septiembre se cumplen 503 años del día en que la Nao Victoria llegó al puerto de Sevilla culminando la primera vuelta al mundo. La Fundación que lleva el nombre de la nave, como viene haciendo durante muchos años, vuelve a rememorar esta efeméride con una serie de actos y eventos para todos los públicos que se desarrollará entre los días 7 y 14 de septiembre en Sevilla. Estos eventos se desarrollarán en el Museo Nao Victoria y la Nao Victoria 500.

La programación comenzará el próximo domingo día 7 de septiembre con un desfile y un acto del Tercio de Olivares en la Nao Victoria 500 a las 19:00 de la tarde. El lunes 8 de septiembre, de 10,00 a 18,00 horas, se celebrará una jornada de puertas abiertas al museo y a la embarcación. Tras la finalización de estas puertas abiertas, a las 19,00 horas se proyectará el documental “Hispanoamérica, canto de vida y esperanza”, de José Luis López-Linares, tres veces ganador del Premio Goya. El proyecto se rodó en países como Ecuador, España, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos. En esta obra cinematográfica se destaca el patrimonio arquitectónico, pictórico, escultórico y musical de la época.

El jueves 11 de septiembre se podrá disfrutar de una visita guiada al atardecer y a lo largo del fin de semana, más concretamente el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, los más pequeños y sus familias podrán participar de la actividad “Exploradores en familia” a las 11,00h, así como de una visita guiada a las 12,30h.