La Fundación Tres Culturas despide el verano con cine y música al aire libre en sus Jardines Andalusíes

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo despedirá el verano con proyecciones de cine y un concierto al aire libre, en los Jardines Andalusíes del Pabellón Hassan II, sede de esta institución. La apuesta cinematográfica se centrará en una muestra realizada en colaboración con el Festival de Cine Chipriota y Griego, un certamen que nació en 2018 y del que se exhibirán cuatro cortos, un mediometraje y tres largos desde el 15 al 17 de septiembre. Además, en la sesión inicial contaremos con la intervención de Anna Éllina y Constantinos Kontonikolas, la fundadora y directora del festival, y su director artístico, respectivamente.

La cartelera de dicha jornada inaugural estará compuesta por los filmes Dracaena y La odisea de Vasi, a los que seguirán el día 16 tres títulos más: Equipaje perdido, Taxi y Pequeños sobres blancos. El ciclo concluirá, el miércoles 17, con las cintas El tornado fuera, El aeropuerto y Amanece en Kimmeria.

Todas las proyecciones comenzarán a partir de las 20:30, si bien, al tratarse de cine de verano, la hora exacta dependerá de la caída del sol. Las invitaciones son gratuitas y se pueden obtener a través de la página web de la Fundación (www.tresculturas.org).

Tras tres jornadas de cine ininterrumpido, cerraremos este ciclo al aire libre con la música de Mr Groovy and The Blue Heads, una de las bandas más emblemáticas del Rhythm & Blues en España, también con entrada gratuita accesible desde la web. Con más de 1.000 conciertos a sus espaldas, esta formación ha recorrido los principales escenarios y festivales del país, consolidándose como una referencia indiscutible del género.

Por ello, no solo constituye el mejor broche para el ciclo, sino que al mismo tiempo servirá de apertura para la nueva temporada cultural de la Fundación Tres Culturas, que se presenta repleta de propuestas.