Fiebre por las gangas en la Feria Outlet Sevilla: ropa de marcas con importantes descuentos en La Cartuja

El bullicio se siente desde la entrada del Estadio de La Cartuja. Bolsas, música, olor a bollos portugueses y cientos de personas que van y vienen entre los pasillos repletos de carteles con descuentos imposibles. Así se vive la Feria Outlet Sevilla, una cita que este fin de semana, del 17 al 19 de octubre, reúne a decenas de marcas de moda, complementos, hogar y gastronomía con descuentos de hasta el 80%.

Durante tres días, el estadio sevillano se transforma en un gran centro comercial temporal donde los asistentes pueden encontrar desde zapatillas Nike, chaquetas The North Face o gafas de sol Ray-Ban, hasta sofás, productos gourmet o cosmética natural. "Aquí puedes encontrar un montón de marcas a precios muy buenos. Cada stand tiene sus propios artículos y todos venden muy barato", explica Maite, una de las organizadoras del evento.

Según cuenta, el arranque ha superado las expectativas. "Es viernes por la mañana, un día laboral, y ya realmente hemos alcanzado en las primeras horas la misma cantidad de gente que el año pasado, o sea que muy contentos", comenta satisfecha.

Los visitantes están atentos para cazar todos los chollos en la Feria Outlet Sevilla / Carolina Rojas

La entrada cuesta dos euros por persona e incluye la participación en un sorteo de 500 euros para gastar en la propia feria. Los menores de 12 años entran gratis.

El horario, amplio y pensado para todos los públicos, permite recorrer los pasillos sin prisa: de 10:00 a 22:00 horas, de viernes a domingo. En ese tiempo, los organizadores esperan alcanzar una cifra cercana a las 20.000 personas.

Mucho más que ropa

Aunque el nombre pueda hacer pensar en una feria centrada únicamente en moda, el visitante descubre pronto que el abanico de productos es mucho más amplio. "Cuando pensamos en una feria outlet, solemos imaginar solo ropa, pero aquí hay mucho más. Tienes hogar, sofás, una zona gastronómica con dulces de Portugal, aceitunas y un montón de productos", cuenta Maite.

Los pasillos se llenan de familias, parejas jóvenes, grupos de amigos y curiosos que, entre bolsa y bolsa, hacen una pausa para probar algo en la zona de comida. Allí se mezclan los aromas de quesos curados, embutidos y repostería. Entre los puestos más singulares se encuentra El Afinador, especializado en quesos artesanos. Su responsable, Johannes, confiesa entre risas que su presencia en una feria outlet "sorprende a más de uno". En su mostrador ofrece productos nacionales e internacionales, muchos de ellos curados con técnicas tradicionales, que añaden un toque gourmet a un evento dominado por las marcas de moda.

Los quesos de El Afinador son muy asequibles y muchas veces van en pack / Carolina Rojas

Marcas, público y ambiente

Entre los nombres que participan figuran algunas de las firmas más conocidas del panorama internacional: Adidas, Nike, Fila, Geox, Calvin Klein, Pepe Jeans, Vans, Converse, Element, Tommy Hilfiger o Dickies, además de otras muchas. Cada stand exhibe sus mejores productos con precios que oscilan entre el 50% y el 80% de descuento.

El público es variado. "Viene de todo, desde matrimonios mayores que buscan renovar su armario hasta jóvenes que quieren encontrar ropa de marca a buen precio. Tenemos productos para todos los gustos y edades", cuenta Maite. El ambiente es distendido y familiar, con música de fondo, zonas de descanso y una amplia oferta gastronómica que invita a quedarse más tiempo del previsto.

Tres días bastan para que La Cartuja cambie el deporte por el comercio y se llene de historias pequeñas: la búsqueda del chollo perfecto, la compra inesperada o ese queso que nadie pensaba encontrar.