Nauw Sevilla, así es el festival con artistas emergentes que aterriza en la ciudad cargado de flamenco fusión y pop urbano

Los días 13 y 14 de noviembre, jueves y viernes, la Sala La 2, ubicada en la calle José Díaz, acogerá el espectáculo Nauw Sevilla, una cita en la que estarán presentes desde el flamenco fusión más actual hasta el pop alternativo y el urbano, con un cartel que es una radiografía del talento que crece entre barrios, estudios y garajes de toda Andalucía.

Este encuentro forma parte de Nauw ur Music, el movimiento que está redefiniendo cómo se descubre y se vive la música emergente en España. Tras agotar entradas en sus dos primeras citas en Madrid, su base de operaciones, el proyecto creado por Juan Jurado (Madrid) y Miguel Collantes (Sevilla) aterriza ahora en la capital hispalense para celebrar dos noches consecutivas de pura energía creativa.

Entre los nombres destacados de la primera jornada, la del día 13, estarán Jota Aguilar, Álvaro Traverso, Josemi Carrasco y Joselu Manteca, acompañados de colaboraciones de lujo como Chukky, Mario Palma, Eliot o Miguelichi López; artistas que demuestran que el flamenco sigue vivo porque sigue mutando.

La segunda jornada, el viernes, 14 de noviembre, tendrá un tono más alternativo y urbano, con Richi Lacueva, Reyes Santa y Agustín Santa Ana, representantes de una nueva generación que mezcla guitarras, sintetizadores y verdad en cada tema.

Sobre Nauw ur Music

Nauw ur Music se funda hace apenas unos meses después de un primer éxito rotundo en la casa madrileña Moby Dick, de la mano de Juan Jurado y Miguel Collantes. A lo largo de este tiempo ya han pasado por Granada y Valladolid, y tras Sevilla continuará su ruta por Córdoba, Valencia y de nuevo Madrid, cerrando el año con una última fecha especial.

Nauw no se limita a programar música. Su enfoque es integral: producción, comunicación, promoción, networking y contenido audiovisual, todo bajo un mismo paraguas creativo. Cada evento se convierte en un punto de encuentro entre artistas, managers, productores y público, donde nacen colaboraciones y se tejen redes que van mucho más allá del escenario.

El proyecto busca construir el mayor hábitat de música emergente del país, con una filosofía basada en la colaboración, la sostenibilidad y la autenticidad, por lo que todos los lugares por los que pasan tienen su identidad, su acento, su textura. En todos ellos la misión es la misma: dar visibilidad, profesionalizar y unir a los artistas emergentes de cada ciudad, ofreciendo un escenario real donde mostrar su propuesta al público y a la industria.

Este proyecto se ha consolidado en su primer año como una plataforma de referencia que conecta artistas, espacios y público en toda España. Con base ejecutiva en Madrid y Sevilla, Nauw impulsa conciertos, microfestivales y encuentros de networking que celebran la diversidad cultural y el futuro de la música independiente.