Nuevas visitas guiadas temáticas al Real Alcázar de Sevilla: así puedes tramitar tu reserva gratis

El Cenador de Carlos V, uno de los escenarios de la boda imperial.

El Real Alcázar de Sevilla incorpora a su programación dos nuevas visitas guiadas temáticas este mes de octubre. Se trata de dos recorridos gratuitos dirigidos en exclusiva a personas nacidas o residentes en el municipio de Sevilla, que se suman a las ya asentadas visitas a las cubertas o las más recientemente inauguradas a la cripta del Patio de Banderas, con el objetivo de acercar el patrimonio histórico de la ciudad a sus ciudadanos.

“Con estas iniciativas seguimos ampliando la oferta de actividades gratuitas para los sevillanos, apostando por un modelo que combina rigor histórico y disfrute ciudadano”, ha señalado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, quien ha subrayado que “queremos que los sevillanos vuelvan a sentirse parte de su patrimonio y vivan en primera persona los escenarios donde se escribió la historia de la ciudad”. A continuación, te contamos de cuáles se tratan.

La boda de Carlos V y los Jardines, nuevas visitas guiadas al Real Alcázar

La primera de ellas es la visita temática "La Boda del Emperador", que dará comienzo el próximo jueves 9 de octubre, en vísperas del Puente del Pilar. Este nuevo itinerario transcurre por los lugares en los que tuvo lugar el matrimonio entre Carlos I de España y V de Alemania e Isabel de Portugal hace casi 500 años, el 11 de marzo de 1526.

Palacios, capillas o el cenador de Carlos V, en los jardines del Alcázar, fueron los escenarios de esta boda imperial que marcó la historia de España y Europa. Las visitas, que incluyen acceso al Patio de Banderas, se celebrarán los jueves, viernes y sábados a las 18:00 horas.

En paralelo, este miércoles 8 de octubre se estrenan también las visitas guiadas a los Palacios y Jardines del Real Alcázar. Estos recorridos tendrán lugar todos los miércoles, viernes y domingos a las 11:00 horas.

Estas actividades, ambas con una hora de duración, se realizarán en grupos reducidos de 20 personas aproximadamente.

Cómo reservar tus visitas guiadas al Real Alcázar

Estas nuevas visitas guiadas ya pueden reservarse a través de la web oficial del Patronato del Real Alcázar. Antes de seleccionar la fecha deseada, la institución recuerda las normas de la reserva:

Será imprescindible presentar DNI o certificado de empadronamiento en Sevilla junto con la entrada para la actividad

en Sevilla junto con la entrada para la actividad Todas las entradas son nominativas y se solicitará DNI o pasaporte en el control de acceso

y se solicitará DNI o pasaporte en el control de acceso Imprescindible adqurir la entrada con antelación

Es necesario estar en el Patio de Banderas 15 minutos antes de la hora indicada en la entrada para acceder al monumento

Se permite reservar un máximo de dos entradas por trámite. Durante el proceso, se deberá indicar nombre de los asistentes, así como un correo electrónico de contacto para la recepción de las entradas.

Las personas nacidas o residentes en el municipio de Sevilla podrán asimismo visitar gratis las cubiertas del Palacio Gótico y la Galería Superior de Grutesco de martes a domingo a las 9:00 horas, bajo reserva previa.