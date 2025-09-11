Qué hacer en Sevilla este fin de semana: la voz de Vanesa Martín y la ternura de Wendy también vuela

La artista malagueña convertirá Sevilla en su hogar con ‘Casa Mía’, en una noche mágica e imperdible.

El próximo 12 de septiembre, la Plaza de Toros de la Maestranza se llenará de esa magia que tan solo el universo íntimo de Vanesa Martín sabe crear con la destreza del que sabe lo que hace. La artista malagueña, referente indiscutible del panorama musical actual, volverá a vivir su idilio irrompible con Sevilla dentro del ciclo Noches de la Maestranza, un escenario que a buen seguro se convertirá en el mejor hogar posible para su nuevo trabajo.

Esta gira marca el inicio de una etapa que ella misma define como la más honesta y libre de su carrera, y con la que recorrerá numerosas ciudades de España, haciendo para en México. Con Casa Mía, su noveno álbum, Vanesa vuelve a desnudarse en canciones que hablan de raíz y de vanguardia, de despedidas que liberan y de amores que se cantan sin disfraz. Un disco donde conviven géneros tan diversos como la copla, la bachata o la electrónica, pero siempre con ese sello inconfundible que la hace única, capaz de convertirse en espejo de todos aquellos que la escuchan.

Así, si la entrega tiene un nombre este 2025 es Casa Mía, un refugio abierto para todas aquellas personas que entienden que la música además de escucharse, se habita. Y de que mejor forma que con Vanesa Martín.

Las entradas están disponibles a través de elcorteingles.es

‘Wendy también vuela’ regresa a Sevilla de la mano de Tresgracias

‘Wendy también vuela’ cita imprescindible teatral este mes de septiembre.

La compañía Tresgracias vuelve a Sevilla tras recibir el Premio Lorca Revelación de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. Lo hace con su aplaudida obra Wendy también vuela, que podrá verse en el Teatro La Fundición durante dos fines de semana de septiembre: los días 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21. Las funciones tendrán lugar los jueves y viernes a las 20:30 horas, y los sábados y domingos a las 20:00 horas.

La pieza, que se ha consolidado como una propuesta llena de frescura y emoción dentro de la escena contemporánea andaluza, aborda con un gran sentido de la sensibilidad y creatividad la importancia de todas aquellas personas que nos cuidan. Así, de esta forma, con esta producción, Tresgracias busca dar visibilidad y poner en valor un papel muchas veces silenciado por la sociedad, invitando al público a reflexionar desde el sentimiento y la cercanía.

En esta nueva etapa, el montaje contará por primera vez con la actriz Macarena Cebrián en el papel de Wendy, un estreno que aporta nuevas matices al personaje. Wendy también vuela es un homenaje, un viaje simbólico y una invitación a reconocer el valor de la entrega y la ternura.

Entradas ya a la venta en la página web de PatronBase.

Una orquesta hecha de imaginación y cartón para los más pequeños

‘La orquesta de cartón’.

El taller La orquesta de cartón vuelve en septiembre a Sevilla como una de las propuestas familiares más originales del año. Creado por la artista Mònica Rikic, autora de proyectos innovadores como La máquina que juega sola, la actividad explora el encuentro entre arte, electrónica y juego, invitando a niños y adultos a crear juntos algo inesperado: un instrumento colectivo que se convierte en obra de arte y orquesta irrepetible.

Con materiales sencillos y elementos electrónicos, los participantes podrán experimentar de manera lúdica y creativa. El taller está recomendado para niños y niñas a partir de 5 años, con una duración de 90 minutos por sesión.

Las próximas fechas serán el sábado 13 de septiembre (11:30 y 18:00 h), el domingo 14 de septiembre (12:00 h), el viernes 3 de octubre (20:30 h, sesión gratuita en la Noche en Blanco), el sábado 4 de octubre (12:00 y 17:30 h), el domingo 5 de octubre (12:00 h) y, como cierre especial, los días 22 y 23 de diciembre (12:00 y 16:30 h), dentro del programa de Navidad.

La actividad comenzará puntualmente por lo que la organización ruega puntualidad. Todos los niños deben asistir acompañados de un adulto, que también deberá reservar entrada.

‘Kader Attia. El paraíso perdido’

‘Kader Attia. El paraíso perdido’

El CAAC acoge desde el pasado 26 de junio de la exposición temporal Kader Attia. El paraíso perdido. La muestra, comisariada por Jimena Blázquez, se encuentra instalado en el Claustrón Norte y permanecerá abierta hasta el 18 de enero de 2026.

Entradas disponibles desde 1,80 euros (solo exposición).

Encuentro musical en el CICUS

JOBS.

Este viernes 12 de septiembre, el patio del CICUS se llenará de sonoridades históricas con el concierto conjunto de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla (JOBS) y la Joven Orquesta Barroca de Baviera (BayJuBa), bajo la dirección de Valentín Sánchez.

Entrada gratuita con invitación a través de entradium.com

Raphael regresa a Sevilla con su gira ‘Raphaelísimo’

Raphael

El próximo sábado 13 de septiembre, la Plaza de Toros de la Real Maestranza volverá a vestirse de gala para recibir a uno de los grandes nombres de la música en español a nivel internacional: Raphael. El artista de Linares será protagonista de una de las noches más esperadas dentro del ciclo Noches de la Maestranza 2025.

El concierto forma parte de su gira Raphaelísimo, que arrancó en el mes de junio y que reafirma una vez más su inagotable energía. En esta nueva cita en Sevilla, el artista ofrecerá un repertorio que repasará algunos de los grandes hitos de su carrera —temas como Escándalo, Mi gran noche o Yo soy aquel— junto a canciones más recientes de su álbum Ayer… aún.

En este trabajo, el cantante rinde homenaje a la canción francesa interpretando piezas inmortalizadas por referentes como Édith Piaf y Charles Aznavour. Las entradas, con precios a partir de 46,20 euros, se encuentran a la venta en la web de El Corte Inglés. Una oportunidad de reencontrarse con un artista irrepetible que, tras más de seis décadas de carrera, sigue llenando escenarios con la misma fuerza y carisma que el primer día.

Exposición ‘Siguiendo el camino torcido’

‘Siguiendo el camino torcido’

El Espacio Santa Clara albergará hasta el 28 de septiembrela exposición Siguiendo el camino torcido, una amplia retrospectiva del pintor sevillano Curro González. La muestra reúne obras creadas entre 1982 y 2025, ofreciendo un recorrido por más de cuatro décadas de trayectoria artística.

Entrada gratuita.

Sevilla estrena el Green Urban Fest 2025

Óscar el Ruso

El 13 de septiembre se celebrará en el Live Sur Stadium de la Isla de la Cartuja la primera edición del Green Urban Fest. El evento, de 10 horas de duración reunirá a artistas como LiderJ, Oscar el Ruso, Sami Duque, Angeliyo El Blanco o Samuel G.

Entradas anticipadas desde 10 euros en fourvenues.com

La ROSS inaugura su ciclo Sinfónico

ROSS Temporada 2025/2026

El Teatro de la Maestranza acogerá los días 11 y 12 de septiembre el concierto inaugural de la ROSS, dirigida por Lucas Macías Navarro. Con Emőke Baráth, Emily D’Angelo, el Coro de la Maestranza y el Joven Coro de Andalucía, interpretará la Sinfonía nº 2 de Mahler.

Entradas disponibles desde 20 euros en rossevilla.koobin.es

Rafa Nadal Academy Padel Tour 2025

Rafa Nadal Academy Padel Tour 2025

Del 12 al 14 de septiembre, el Icónico Sports & Social Club de Sevilla será sede del Rafa Nadal Academy Padel Tour, un torneo que reúne a jugadores amateur de toda España. La competición contará con equipos masculinos y femeninos que lucharán por un lugar en la gran final que se disputará en Mallorca.