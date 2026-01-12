Un nuevo Survival Zombie llega a Dos Hermanas este enero: Cómo apuntarse a este increíble juego de supervivencia

El próximo 24 de enero el municipio nazareno de Dos Hermanas acogerá una nueva edición de Survival Zombie, el juego de rol en vivo en el que decenas de participantes tendrán que sobrevivir a un apocalipsis zombie que se ha instalado en la ciudad. Se trata de la edición 560 de esta increíble experiencia que cada vez cuenta con más solicitudes para participar.

En él, aquellos que estén en el bando de los supervivientes deberán tratar de escapar de ellos mientras resuelven pruebas a lo largo de nada más y nada menos que seis horas. Mientras tanto, quienes hayan decidido apuntarse al juego como zombies tendrán el cometido de impedir que los supervivientes consigan su objetivo.

Fecha, hora y cómo participar

La edición 560 de Survival Zombie tendrá lugar el próximo sábado, 24 de enero, en el Parque de la Alquería (calle Esperanza, número 61) en el municipio de Dos Hermanas. El evento, que tiene una duración de seis horas, comenzará a las 21:00 horas y se extenderá hasta las 03:00 horas, aunque tanto zombies como supervivientes podrán comenzar a las 19:00 horas, algo que recomiendan desde la organización.

Para participar en Survival Zombie es necesario inscribirse a través de la página web del evento. Existen diferentes tipos de participaciones, cada una de ellas con una tarifa específica acorde al nivel de implicación dentro del juego:

Supervivientes empadronados: 9,95 euros por persona.

Resto de supervivientes: 39,90 euros por persona.

Supervivientes menores de 12 años: 19,90 euros por persona.

Supervivientes en modo extremo: 59,90 euros por persona.

Zombies: 24,90 euros por persona.

Sinopsis de Survival Zombie en Dos Hermanas

Si estás leyendo esto, es porque tú tampoco te has rendido. Igual que yo. Soy Spike, y nací en un mundo que ya estaba roto. No recuerdo un antes mejor, solo gritos, sangre y carreras en la oscuridad. La infección lo devoró todo: un mordisco, una gota de sangre… y en segundos la persona que conocías desaparece. No hay cura, no hay milagros. Solo rabia. Crecí sabiendo que cualquier abrazo podía ser el último. Imagínate vivir así… y luego perderlo todo igualmente.

En Holy Island me hicieron creer que estábamos a salvo. Mi padre, mi madre… y una mentira repetida tantas veces que quise creerla. Cuando ella enfermó, no fue el virus, fue algo peor: verla apagarse día a día sin poder hacer nada... Crucé al continente aferrado a un nombre, Ian Kelson, como si fuera una tabla en mitad del océano. Lo encontré. No salvó a mi madre. Yo la sostuve cuando se fue. Yo puse su cráneo en un altar de restos humanos. Algunos lo llaman Templo de Huesos. Para mí es el lugar donde se rompió lo poco que quedaba de mí. Allí aprendí que, en este mundo, a veces sobrevivir duele más que morir.

Después solo quedé yo… y la culpa. Hasta que aparecieron ellos. Y él. Jimmy Crystal. Un tipo que parece ver sentido donde yo solo veo ruinas. No sé si es salvador o verdugo, pero cuando estás vacío, cualquier voz que te diga “sígueme” suena a esperanza. Sus pasos me han traído hasta aquí, al sur, a un sitio del que todos susurran como si fuera la última tirada de dados.

Ahora estoy en Dos Hermanas, Sevilla, y tú estás a un paso de entrar en mi historia. Decidme… ¿Vosotros también os llamáis Jimmy?