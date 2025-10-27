"La tostada es el empezar del día": Alonso y Reyes, el alma del bar Hermanos Costaleros, reciben la pegatina de 'Er Tostaíta'

El bar Hermanos Costaleros recibe la pegatina de 'Er Tostaíta' por una de las mejores tostadas de jamón de Sevilla

En Sevilla, hablar de desayunos es hablar de tostadas con jamón. Y si alguien sabe distinguir una buena tostaíta, ese es Manuel Iglesias, más conocido en redes como Er Tostaíta. Su cuenta, que se ha vuelto viral en Instagram y TikTok, recorre los bares de toda la ciudad en busca de las mejores tostadas, destacando aquellas que combinan pan de calidad, buen jamón y la hospitalidad de siempre.

En esta ocasión, Er Tostaíta ha concedido a Diario de Sevilla el honor de entregar una de sus pegatinas oficiales, el distintivo que ya luce en los locales más destacados de su ruta. Y el bar elegido ha sido nada menos que Hermanos Costaleros, un clásico del barrio ubicado en la calle Alejandro Collantes.

Hermanos Costaleros: una historia familiar desde los años 90

Detrás de la barra están Alonso y Reyes, matrimonio y alma del bar, que llevan al frente del negocio desde mediados de los años noventa. Tomaron el relevo del padre de Reyes y han sabido mantener viva la esencia de este local que combina tradición, cercanía y cocina casera. "La tostada es el empezar del día. Qué mejor comienzo que una con jamón, aceite y un buen café", dice Alonso, orgulloso de que su bar haya sido reconocido por Er Tostaíta.

Para ellos, este distintivo supone un reconocimiento a muchos años de esfuerzo. "El jamón tiene que ser bueno, claro, pero también el pan y el aceite. Y sobre todo, la atención. Aquí lo que se busca es calidad, simpatía y agrado", explica Alonso mientras saluda a los clientes habituales que entran a por su desayuno de siempre.

Aquí lo que se busca es calidad, simpatía y agrado — Alonso - Dueño del bar Hermanos Costaleros

El ambiente en Hermanos Costaleros es el de un bar de barrio auténtico: familiar, cercano y lleno de vida. Las risas se mezclan con el sonido del tostador y el aroma del café recién hecho. Además de las famosas tostadas, el local es conocido por sus chicharrones caseros, una especialidad que Reyes prepara cada mañana con la misma receta de siempre.

Un reconocimiento al trabajo bien hecho

Para Alonso y Reyes, este tipo de iniciativas ayudan a dar visibilidad a los bares de barrio que, sin estar en el centro turístico, representan la verdadera esencia de Sevilla. "El boca a boca es lo mejor que hay", asegura Alonso. "Cuando alguien prueba tu tostada y se va contento, habla de ti y del producto".

Por eso, recibir la pegatina de Er Tostaíta supone algo más que un premio gastronómico: es un símbolo del trabajo bien hecho, del trato cercano y del amor por lo tradicional.

Alonso lo tiene claro: "Aquí tenemos el metro cerquita, así que excusas no hay. Que se vengan, que prueben nuestra tostada, el café, los chicharrones… y que disfruten de un sitio familiar".

La tostaíta de Hermanos Costaleros tiene calidad en todos sus ingredientes: jamón, aceite y pan / Carolina Rojas

El fenómeno de Er Tostaíta en redes

Desde su aparición hace algo menos de tres años, Er Tostaíta se ha convertido en un fenómeno local en Sevilla. Su tono humorístico, cargado de expresiones andaluzas y su pasión por la gastronomía tradicional, lo han llevado a crear una comunidad que comparte y recomienda bares en toda la ciudad.

Cada establecimiento que recibe su pegatina pasa a formar parte de un mapa colaborativo en Google Maps, donde los usuarios pueden encontrar los lugares con las mejores tostaítas de jamón. Entre los bares que ya cuentan con este distintivo están El Pasiego, El Nuevo Rincóncillo y Sierra de Huelva, todos ellos referentes del desayuno sevillano.

Ahora, Hermanos Costaleros se une a esa lista selecta gracias al reconocimiento de Er Tostaíta y a la entrega oficial de Diario de Sevilla.

La pegatina ya ha sido colocada en Hermanos Costaleros como reconocimiento a su buena tostaíta de jamón / Carolina Rojas

Entre cafés, risas y jamón recién cortado, el bar Hermanos Costaleros celebra este reconocimiento que sabe a pan tostado, aceite de oliva virgen extra y esfuerzo diario.

Gracias al impulso de Er Tostaíta, los desayunos de siempre siguen encontrando su lugar en la ciudad, demostrando que en Sevilla una buena tostada puede decir más de un bar que cualquier cartel luminoso.

Porque, como dice Alonso entre risas mientras sirve otro café: "Una buena cocina es el triunfo de un buen bar".