Tous ilumina de rosa las Setas de Sevilla en el lanzamiento de su nuevo perfume: fechas y horas para disfrutar de esta experiencia visual y olfativa

Las Setas de Sevilla se preparan para convertirse, en plena campaña navideña, en uno de los grandes focos de atención en el centro de la ciudad. Del 17 al 23 de diciembre, el Metropol Parasol se iluminará de color rosa; una intervención impulsada por TOUS Perfumes con motivo de la presentación de su nueva fragancia, KAOS. Así, transformará este emblemático espacio en todo un espectáculo nocturno.

La acción coincide con uno de los momentos de mayor afluencia en el casco histórico hispalense, cuando la iluminación de Navidad y el ambiente festivo atraen a miles de sevillanos y visitantes cada año. La Plaza de la Encarnación, donde se encuentra esta construcción de 2011, verá reforzado su atractivo como punto de encuentro para disfrutar de un paseo nocturno por Sevilla.

¿A qué hora se vestirán las Setas de Sevilla de color rosa?

La iluminación especial de las Setas tendrá lugar en una franja horaria comprendida entre las 18:30 y las 00:00 horas, hasta concluir la campaña promocional de la firma catalana. Durante ese intervalo de tiempo, la estructura se coloreará de la icónica tonalidad rosa de TOUS, cada media hora, generando así un efecto visual repetido que permitirá disfrutar del espectáculo en distintos momentos de la noche.

Además, esta iniciativa se completa con una experiencia sensorial integrada en el tradicional mercadillo navideño que, de nuevo, estará instalado bajo el Metropol Parasol. Allí, TOUS Perfumes mantendrá habilitado un espacio interactivo para que los visitantes participen en un juego olfativo con el fin de identificar los ingredientes del nuevo perfume.

Esta actividad estará abierta al público todos los días de la intervención, entre las 18:00 y las 22:00 horas. Los participantes podrán obtener pequeños obsequios relacionados con la experiencia, como un lazo perfumado exclusivo de la marca, un mocktail inspirado en las principales notas aromáticas de TOUS KAOS o una miniatura del nuevo perfume.

La magia de la Navidad en Sevilla

La iluminación especial de las Setas se enmarca en una de las épocas más animadas del año en Sevilla, cuando el centro histórico se llena de luces, mercadillos y actividades pensadas para todos los públicos. Por ese motivo, La Plaza de la Encarnación se consolida una vez más como uno de los puntos neurálgicos para disfrutar del ocio navideño.

A través de propuestas que combinan el atractivo visual y las experiencias sensoriales, la ciudad refuerza su oferta durante el mes de diciembre. En este sentido, la intervención de las Setas aporta un nuevo aliciente para pasear por el centro y saborear la Navidad sevillana desde uno de sus espacios urbanos más reconocibles.