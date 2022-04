El turista 'silver' o mayor, clave en la recuperación del sector de los viajes

Mayor de 55 años, libre de cargas, con tiempo y capacidad adquisitiva para viajar. Este es el perfil del turista en el que agencias, operadores y hoteles fijan su mirada como clave para la recuperación del sector en este 2022. Es el denominado turista 'silver' o mayor.

Los expertos han analizado la situación del turismo en la era postcovid y las expectativas de recuperación del sector son positivas. Se espera un crecimiento muy significativo, más del 239% con respecto a 2021 según datos de Segittur, con especial importancia del turismo nacional y una gran recuperación del nivel de visitantes extranjeros. El informe analiza los aspectos más generales sobre las tendencias turísticas e incluye un completo análisis de la conversación sobre el impacto de los fondos europeos en el sector turístico, realizado con la plataforma de monitorización online Atribus, que analizó más de 50.000 menciones en las redes.

Turismo patrimonial y turismo silver, dos líneas al alza

El informe resalta dos líneas de desarrollo turístico donde se esperan crecimientos por encima de la media en el 2022. El turismo silver o de personas mayores despega con fuerza después de dos años de paralización y el turismo patrimonial que se ha consolidado como un referente en España, ya que ante los riesgos de viajar al extranjero muchos turistas han redescubierto una oferta inigualable que suele ir relacionada con experiencias culturales y gastronómicas.

El patrimonio cultural al servicio del turismo. Tal y como apunta Jorge Rodríguez Esteve, CEO de Esatur, "el sector turístico debe aprovechar esta oportunidad y para ello debe apoyarse sin miedo en todo lo que ofrecen las nuevas tecnologías y mantenerse en la ola de la digitalización. Hay que valerse de las aplicaciones y servicios móviles para, por ejemplo, gestionar reservas y sacar todo el jugo de las visitas. La realidad virtual también debe jugar un papel clave, sobre todo para las personas con movilidad reducida que no puedan acceder a todos los rincones de la fortaleza".

Turismo deportivo para mayores. Actualmente, existe en el mercado un gran nicho de ofertas enfocadas al turismo deportivo, sin embargo, tal y como destaca Julián Casas Luengo, CEO de Patrocina un Deportista, "lo que no he encontrado es quien quiera liderar uno de los campos en los que más interés tenemos últimamente nosotros: el deporte para mayores, un colectivo con una serie de características que se me antojan muy interesantes".

Perfil del turista 'silver'

El turista silver o mayor tiene unas características determinadas que lo convierten en el turista perfecto para el desarrollo del sector turístico:

Disponen de mucho tiempo y en el momento que lo deseen. Muchos de ellos ya están en la jubilación, lo cual permite hacerles ofertas fuera de temporada, tanto en relación a los meses de vacaciones/verano, como a días de diario (pueden viajar entre semana).

y en el momento que lo deseen. Muchos de ellos ya están en la jubilación, lo cual permite hacerles ofertas fuera de temporada, tanto en relación a los meses de vacaciones/verano, como a días de diario (pueden viajar entre semana). Disponen de dinero . Muchos de ellos con pensiones máximas, hipotecas pagadas, hijos independientes… Según estudios realizados, disponen del 80% de su renta para cultura y ocio. Un mercado ideal, siempre y cuando estén bien de salud y no requieran cuidadores u otras atenciones. Los que practican deporte suelen reunir estas características.

. Muchos de ellos con pensiones máximas, hipotecas pagadas, hijos independientes… Según estudios realizados, disponen del 80% de su renta para cultura y ocio. Un mercado ideal, siempre y cuando estén bien de salud y no requieran cuidadores u otras atenciones. Los que practican deporte suelen reunir estas características. Según el estudio, están deseando viajar después de la pandemia.

después de la pandemia. Pertenecen a la silver-economy, economía de las canas o economía plateada, que es la que abarca a los mayores de 55 años y que ya supone el 25% del PIB europeo (y casi un 20% de la población). Es un sector que busca ofertas dedicadas a ellos, incluso les causa molestias cuando los servicios no están adaptados.

Tendencias: sostenibilidad y digitalización en los hoteles

La tendencia a la sostenibilidad se aborda desde la perspectiva del consumo energético de los hoteles y las posibilidades de mejora de la eficiencia energética mediante sensorización a los aspectos de iluminación, factores clave para la reducción de costes, pero también para la dinamización turística.

"El coste de la energía es uno de los aspectos fundamentales en la gestión de un hotel o un restaurante, por eso la mayoría de los establecimientos están poniendo en marcha procesos para mejorar su estructura de costes. Los ahorros energéticos contribuyen además a la lucha contra el cambio climático y benefician por tanto a toda la sociedad", añade Leonard Pera, CEO de Open-Ideas.

En cuanto a los aspectos que hacen referencia a la digitalización se abordan con el análisis de datos, incluyendo aspectos de alto impacto en la experiencia turística de señalización inteligente, los nuevos canales de publicidad digital como la programática y la aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial en la relación con el turista mediante sistemas de atención al usuario, chatbots y modelos predictivos de demanda. Unos aspectos donde la cooperación entre empresa mediante clústeres y colaboración público-privada son indispensables dada la complejidad de los retos a asumir por los destinos. Leonard Pera, coordinador del Informe, destaca que "necesitamos una rápida recuperación del sector turístico en España para garantizar niveles de bienestar y empleo en nuestra sociedad".